Muchos se molestan y maltratan a nuestro personal, nos decían hasta de lo que nos vamos a morir sin comprender que era por el bien de todos y que no podíamos tener más lleno (…) el que no tenía cubreboca no podía entrar. Hubo conatos de bronca porque querían entrar sin ninguna medida de prevención y no lo permitíamos. Nos perjudicó pero es por un tema de no llegar a semáforo rojo (…) llegar a rojo tendríamos que cerrar,

sentenció.