Lourdes Vázquez

Guanajuato.- El presidente de la Asociación de Bares y Cantinas de la capital, Enrique Nieto Acevedo, reprochó que durante el Rally FIA NACAM se otorgaran permisos de venta de alcohol “a personas no conocidas y a una reconocida franquicia”, pese a que los establecimientos locales han atravesado por una difícil situación económica.

“Se agradece que nos hayan invitado a ponernos, nada más que —sí lo digo— hay ‘cachirules’ que no deben estar. No sabemos quiénes son, nunca supimos quiénes eran, nada más si se pusieron en dos o tres lugares que dijimos ‘que pasó con eso, eso no estaba en el acuerdo’. Entre ellos una franquicia de aquí y… creo que no es justo (que), si le estamos pedaleando todo el año nosotros, que se ponga otra gente”, dijo.

Nieto manifestó que los agremiados a la asociación agradecen que se haya retomado la justa automovilista con la tradición arrancada en la Alhóndiga de Granaditas y la competencia callejera a fin de tratar de reactivar la economía para la capital.

“A ciencia cierta no se reactivó la economía, estuvo muy solo, muy poca gente, aunado a los gastos excesivos de montarnos, ya que ninguno somos dueños de los tapancos y de las lonas. Entonces fue una inversión muy fuerte”.

Señaló que se espera que los propietarios de bares locales a los que se les permitió colocarse en las inmediaciones de Los Pastitos hayan “salido tablas”, es decir, que no hayan registrado pérdidas.

Por otra parte, dijo que se sigue a la espera que se reactiven los bares y cantinas pues aún con el 60% de aforo que se les tiene permitido, no se llega ni al 50% de venta, por lo que reiteró que se esperaría que con el retorno de los estudiantes universitarios pudiera haber un repunte considerable.

Saldo blanco Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana, Samuel Ugalde García, informó que el evento dejó saldo blanco y congregó a alrededor de 6 mil personas desde la Alhóndiga de Granaditas hasta las inmediaciones de Los Pastitos y Glorieta Unesco. Refirió que durante el evento no se registró ninguna incidencia y que ante el importante número de capitalinos como visitantes que acudieron a presenciar la primera etapa de la competencia automovilística se implementaron las medidas de prevención en materia de salud a fin de evitar contagios del Covid-19.

