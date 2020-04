Bares abren unas horas para evitar despidos

Redacción

Salvatierra.- Vecinos de La Calera, municipio de Salvatierra, preparan su fiesta patronal para este próximo viernes en honor a Nuestra Señora de los Dolores.

Los festejos iniciaron desde el pasado 25 de marzo con peregrinaciones acostumbradas de comunidades vecinas como Los Negros, La Luz, La Quemada, La Palma, La Esquina, San José, San Isidro, La Estancia y El Ranchito; también ha habido peregrinaciones donde sólo participan adultos y otra de niños.

Vecinos de la comunidad han denunciado mediante redes sociales que los eventos deberían cancelarse debido al riesgo sanitario que representan bajo condiciones actuales, pero al parecer no han tenido una respuesta favorable.

Al respecto autoridades municipales sólo han informado que no se ha otorgado permiso alguno y la alcaldesa, Alejandrina Lanuza Hernández, explicó que el Municipio se ha limitado a acompañar peregrinaciones revisando que se cumplan ciertas condiciones de prevención, pero aclarando no se pueden suspender, porque la fase de Contingencia no permite tal acción en el país.

Asegura que hasta el momento sólo se pueden emitir recomendaciones a los ciudadanos de pedirles se queden en su casa de manera voluntaria. “En las fiestas de La Calera las peregrinaciones han sido supervisadas, no ha habido una concentración muy fuerte de personas, entonces se ha podido seguir manejando, sin embargo, recordemos que las fiestas se cancelaron por el arzobispo de Morelia, entonces misas y celebraciones tanto peatonales como regulares por el momento están suspendidas”.

Para todos

El programa de fiesta indica que hoy se realizará la coronación de la reina de las fiestas, peregrinación de jóvenes, recorrido con la imagen de la virgen y un espectáculo musical. Mientras que para el viernes las actividades en La Calera marcan mañanitas, misa a 1 de la tarde, quema de castillo y espectáculo musical por la noche.