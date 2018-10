Barbosa busca anulación de elecciones en Puebla

El morenista Miguel Barbosa Huerta pronosticó que las autoridades seguramente validarán el triunfo de la panista Martha Ericka Alonso; “Se encontraron miles de irregularidades de todo tipo, no tenían listas nominales”, dijo el experredista

Agencias

Ciudad de México.- El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PES), al gobierno de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, advirtió que las autoridades seguramente van a validar el triunfo de la panista Martha Ericka Alonso, por lo que impugnará nuevamente hasta que se anulen los resultados electorales.

“Seguramente van a validar la elección y voy nuevamente a impugnar. No tengo duda de que se va a anular la elección”, le dijo Barbosa Huerta al periodista Luis Cárdenas en entrevista en MVS Radio.

“Se encontraron miles de irregularidades de todo tipo, no tenían listas nominales, no contaban con copia de acta de escrutinio. Ellos arreglaron esa paquetería. El Tribunal resolverá si es válida o no la elección”, afirmó Barbosa Huerta.

Y reveló: “La Sala Superior del Tribunal Electoral ordenó el recuento de votos en 26 distritos electorales, a partir de irregularidades que detectó. Dice que el principio de certeza se perdió”.

