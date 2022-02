Bárbara Botello: también quiere auditoría sexenal

EN LO SUYO. Pues no solamente las fracciones de Morena y el Verde quieren auditoría integral a la gestión de Héctor López Santillana. La exalcaldesa de León, Bárbara Botello Santibáñez solicitó al Congreso del Estado realizar una auditoría integral a las 2 administraciones encabezadas por Héctor López Santillana.

DATO. La petición que hizo en su calidad de ciudadana tiene como sello de recibido del Congreso del Estado el 26 de noviembre de 2021,

ARGUMENTOS. “La pasada administración fue la primera con reelección y también la primera en la que tuvo a un contralor municipal propuesto por el propio alcalde, por ello sin género de duda, resulta necesario ordenar por parte de este congreso a la Auditoría Superior del Estado la práctica de una auditoría integral a dicha administración a efecto de que se investigue la existencia de actos de corrupción y se deslinden las responsabilidades, civiles penales o administrativas que correspondan”, dice el escrito de la exalcaldesa.

OBJETIVOS. Botello Santibáñez alude en su escrito el “acto de corrupción” cometido en el descuento al impuesto predial al Club Campestre y pide también se indague en torno a la pérdida del estadio León y lo que llama el despojo de mil metros cuadrados de superficie del kínder Juan Aldama.

COSAS DEL DESTINO. Digamos que la petición original frente a la de los partidos es de ella aunque el que inició la “fiesta” de las peticiones fue el síndico panista José Arturo Sánchez Castellanos. Quien lo iba a decir, distanciados en lo político pero unidos en esas causas.

PAN Y LA FIEBRE DE DENUNCIAS VS LA REVOCACIÓN

LO QUE SE MUEVA. Pues parece que los panistas que encabeza el dirigente estatal Eduardo López Mares traen obsesión y fiebre en contra del proceso de revocación de mandato.

CON TODO. El comité estatal del PAN ha presentado en los últimos 15 días, 7 denuncias formales ante autoridades electorales por presuntas violaciones de autoridades y representantes populares de Morena en Guanajuato en el proceso de revocación de mandato.

PUROS DIPUTADOS. Además, el dirigente estatal panista Eduardo López Mares anunció un octavo procedimiento en contra del coordinador de los diputados morenistas Ernesto Millán así como las diputadas, Irma Leticia González Sánchez y Martha Edith Moreno Valencia por su participación en un foro sobre la reforma eléctrica que implica propaganda gubernamental a decir los los panistas.

CLIENTE. En las quejas ante el INE destacan 2 contra el legislador Ernesto Prieto Gallardo, las 2 por promoción indebida del presidente Andrés Manuel López Obrador, la última al portar un cubrebocas con la imagen del ejecutivo federal en una sesión del pleno del Congreso.

NO PODÍA FALTAR. Hay otra queja en contra del procurador federal del Consumidor, Ricardo Sheffield presentada el pasado 22 de febrero por “realizar expresiones con carácter de propaganda gubernamental”, al criticar la seguridad en el estado.

AÚN HAY MÁS. Hay 2 más, presentadas el 11 y el 22 de febrero contra Morena y quien resulte responsable por la promoción de logros del gobierno federal y difusión de programas sociales en Facebook y por la entrega del periódico Regeneración así como promoción de la reforma energética, presentada el 22 de febrero de 2022.

LAS DIPUTADAS. Una más fue presentada el 22 de febrero contra la diputada Hades Aguilar por pagar publicidad en redes sociales. También hay un recurso en contra de la legisladora Alma Alcaraz por realizar propaganda negativa en contra del gobernador Diego Sinhue.

COLOFÓN. Además de lo anterior, el PAN asegura tener pruebas en contra de morenistas que siguen repartiendo de casa en casa el periódico Regeneración, particularmente en la capital del estado.

LA DEL ESTRIBO…

A propósito de panistas, el presidente de la comisión de Seguridad del Congreso local Martín López ya encontró el primer rechazo a su propuesta de bajar la edad penal en Guanajuato a 16 o 17 años, y es en casa. La presidenta de la comisión de Justicia Cristina Márquez, fue cuestionada, sobre la propuesta planteada hace unos días por su compañero de bancada de bajar la edad penal en Guanajuato como una medida para contrarrestar la, cada vez mayor participación de menores de edad en delitos. No dijo que no pero que había que analizar con más cuidado, todo

EL BERRINCHE EN El PRI DE JUANI TORRESLANDA: A 10 AÑOS

Hay lances que marcan la pauta en un momento clave de la política y uno de ellos sucedió hace exactamente 10 años cuando Juan Ignacio Torres Landa se rebeló frente a un dedazo en el PRI que demostró que ya nada era como antes.

Juan Ignacio Torres Landa era designado, candidato a gobernador, luego de un sainete protagonizado por el propio ungido que logró evitar que la nominación se entregara al entonces panista Angel Córdova Villalobos que parecía comerle el mandado en el último momento.

el anunció lo hacían Pedro Joaquín Coldwell y Emilio Gamboa como entonces líder de la CNOP. Un proceso accidentado pues un día antes, el Verde había logrado colar a Córdova como candidato a gobernador en un lance espectacular que puso de cabeza al priismo.

Fue ese lance el que picó el orgullo de un Juan Ignacio Torres Landa que días antes se hacía del rogar y ponía algunas condiciones para ser el nominado. Con Córdova con la bendición peñista, se empleó a fondo y fue al CEN a ejercer su derecho al pataleo.

Mítica e inolvidable su frase “A mí no me baja el 4, me baja el 1” en protesta porque quien lo notificó que no sería el candidato fue Miguel Angel Osorio Chong, secretario de Organización del PRI y no el candidato Enrique Peña.

Los jerarcas tricolores prefirieron desdecirse con el Verde a exhibir un numerito en un momento en el que el PRI era líder en las encuestas.

Tres años después, en la misma fecha, Bárbara Botello recibía una buena en medio del berrinche de tener que aceptar, ella sí, a Córdova como candidato a alcalde. Botello atravesaba el momento más oscuro del trienio con señalamiento de irregularidades, pleitos con el Verde y pérdida de poder en la sucesión.

AYALA Y LOS TROPEZONES DEL PARLAMENTO ABIERTO: EL QUE CALLA OTORGA

Dicen que el que calla, otorga y esto aplica al coordinador de la bancada panista en el Congreso local, Luis Ernesto Ayala Torres de quien algunos de los panistas, no había avalado algunas de las muestras de cerrazón de sus compañeros de bancada en otras comisiones, concretamente las de las legisladoras de la comisión de Derechos Humanos y de Angélica Casillas, en la de Salud Pública.

En el primer caso, por el exceso de haber impedido que el presidente de esa instancia David Martínez encabezara la reunión con colectivos de familiares de personas desaparecidas ya consumada y en el segundo, por la cerrazón de escuchar a los propietarios de anexos en los foros sobre la iniciativa para el tratamiento de acciones, de la diputada Angélica Casillas.

Esta acción aún no se ha consumado pero ya fue ratificada por Angélica Casillas, quien pese a las críticas de opositores se mantiene en lo dicho de que no quiere la voz de las propietarios de anexos porque son juez y parte.

Luis Ernesto Ayala Torres podría no estar informado en su momento del esquinazo que le dieron al morenista Martínez Mendizábal cuando se gestó pero nada hizo para impedirlo.

Ya veremos que pasa en el asunto de los anexos porque de pronto parece que la línea en esta legislatura es ponerle trabas a lo que signifique apertura y que no hay ninguna tolerancia a los temas que representen la posibilidad de que un debate se salga de control en mesas de trabajo.

Queda la impresión de que más que un ánimo de censura, en el PAN le tienen pavor a quedar avasallado en el debate de las ideas. Ya vimos por ejemplo en el diálogo con las madres buscadoras, las legisladoras parecían rebasadas por la crudeza de los testimonios.

Y ahí sí no tuvieron la menor oportunidad de meter las manos por el Fiscal como en otros momentos, las diputadas que pertenecen a la comisión de Derechos Humanos.

Son esos momentos en los que aflora la novatez y falta de colmillo de los diputados de la mayoría que paga el plato de ser mayoría aunque con un gran desnivel en la capacidad para debatir e incluso en el conocimiento de algunos temas.

Por cierto, tras el anuncio inicial de que Cristina Márquez era la coordinadora de Agenda Legislativa en la fracción del PAN ya hubo relevo porque el lugar lo ocupa ahora Alfonso Borja. Un tema que impacta más en lo interno que en la parte mediática… y en el orgullo de la afectada.

