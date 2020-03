Bárbara Botella presenta queja ante Procuraduría de Derechos Humanos

Jazmín Castro

León.-El Gobierno de León tiene en proceso de investigación tres denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado (FGE), por el uso indebido del servicio de gasolina en autos municipales.

El tesorero, Enrique Sosa Campos, durante el Comité de Adquisiciones señaló que el próximo mes vence el contrato con la empresa ‘EdenRed’, la cual se encarga de brindar el servicio de monitoreo y comportamiento del servicio de carga, control y supervisión de los dos mil 280 vehículos municipales.

Aunque señaló que la empresa actual brinda un buen servicio, se tiene que realizar la licitación, explicó lo siguiente: “hay cinco o seis empresas que licitan porque tienen un servicio que compite”.

No obstante, en el tema de fugas de combustible o mal uso de las unidades, el funcionario no ahondó en detalles, pero no reconoció que se han dado algunos casos: “como toda entidad tenemos algunos casos y re conveniencias (…) el sistema de administración de gasolinas lo que nos debe decir, en todos los sistemas de control interno, quién, cuándo, cómo se está utilizando el suministro, quién está cargando, cuánto está cargando, para eso existe el sistema”.

Agregó que tres funcionarios son los que se dedican a checar por qué se generan comportamientos diferentes, que pueden ser por causas justificadas o no.

