Irapuato.- La Contraloría municipal inició una auditoría en las obras de la comunidad Aldama, donde se colocaron postes en banquetas que impiden el paso a peatones y personas con discapacidad.

En redes sociales se reportó que las banquetas del bulevar Cibeles y la comunidad Aldama fueron obsoletas, porque los postes en las mismas impiden el paso de peatones y personas con discapacidad; al respecto, el contralor municipal, Guillermo Patiño Barragán, informó que en ninguno de los casos se abrió una investigación por presuntas anomalías.

“No hemos abierto ninguna investigación porque nos justificaron técnicamente: en el caso del bulevar Cibeles no estaba proyectado que tuviera una banqueta, no está hecha para peatones porque es colindancia con la zona federal en el margen del río, y para poder hacerla se hubiera hecho un proyecto diferente, porque obviamente se tiene que salvaguardar la integridad del peatón, no puede estar al vacío… Técnicamente está justificada, estaba proyectada que del lado contrario se hiciera el otro cuerpo de la vialidad pero el propietario no quiso ceder más terreno, el destino original de esa vialidad no es para los peatones es para movilidad vehicular exclusivamente”, dijo el contralor municipal.

Explicó que, en el caso de la comunidad de Aldama, como parte del plan de trabajo 2021, se contempló una auditoría y será hasta que concluya si se determina el inicio de otro proceso de investigación.

“Estoy auditando la de Aldama, pero investigación como tal no tengo es un proyecto de auditoría de esta vialidad, tenemos los datos técnicos y todo, es una auditoría de gabinete, aquí se van a realizar todas las observaciones de los postes y eso se van a plasmar en la auditoría ya al final si no se justifica técnicamente o de otra manera idónea por la ley que se haya realizado así, entonces podríamos hablar de otro proceso de investigación”.