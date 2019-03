Bandas criminales se filtran a empresas constructoras para robar

Oscar Figueroa, vicepresidente de la CMIC informó que cuando se dan situaciones anómalas se opta por liquidarlos, pero no por denunciar y no hay registros exactos

Nayeli García

Irapuato.- El vicepresidente de la Región Irapuato de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Oscar Figueroa Hernández, dijo haber detectado bandas de criminales que se infiltran en las constructoras para dar ‘golpes’: desde el robo de maquinaria hasta el robo hormiga en los almacenes.

El constructor consideró que la baja de recursos para la ejecución de obra pública y de la falta de dinamismo económico está provocando un crecimiento en el problema de la inseguridad, que afecta a todos, pues para un delincuente es más fácil delinquir que buscar trabajo.

“Hay personas y bandas que llegan a contratarse a las obras, a infiltrarse dentro del grupo de trabajadores para después dar golpes (delincuenciales). Debemos ser muy cuidadosos con ellos”, comentó.

Figueroa Hernández explicó que cuando detectan este tipo de situaciones en donde hay robos o situaciones anómalas, optan por liquidar a los trabajadores y no volver a contratarlos, en lugar de denunciar el delito, pues no sucede nada y ya no se le da seguimiento; por lo que dijo no tener un registro preciso de cuántos robos ha sufrido la CMIC.´

‘Nos quedamos sin trabajadores’

“Estamos tomando previsiones como pedir cartas de no antecedentes penales y tener nosotros algunas personas infiltradas dentro de las obras para que nos estén diciendo y alertando lo que pudiera pasar”, señaló el constructor.

Sin embargo, con esta medida, también la industria de la construcción se está quedando sin trabajadores porque de una mano de obra del 100% se detecta el problema y hay una baja en el personal, lo que afecta a la propia industria de la construcción.

Los delincuentes detectados al interior de las obras, dijo, generalmente son de la ciudad de origen de la empresa, que es resultado de un deterioro en el tejido social, y aunque se tomen acciones de prevención como los parques vecinales e ir a la raíz del problema, el problema va a tardar en resolverse.

nd