En San Diego de la Unión solo hay tres bancos para atender a sus 41 mil habitantes, y si buscan otra opción deben manejar más de 40 minutos

San Diego de la Unión.- Hay una campaña actual para colectar firmas y que pueda llegar una institución financiera a San Diego de la Unión, luego de que en la pasada administración no se renovó el convenio con Banamex. El municipio actualmente solo cuenta con Bancoppel, Banco Azteca y el Banco del Bienestar.

En la plaza principal del municipio se instaló un módulo para recibir firmas de personas que están de acuerdo en que llegue una institución bancaria al municipio y la gente no tenga que trasladarse a otra ciudad para hacer trámites.

El alcalde Juan Carlos Castillo Cantero dijo que desafortunadamente la administración pasada ya no le permitió a Banamex instalarse dentro de la presidencia.

“Lo que sabemos es que les estaban pidiendo una renta y que ellos no consideraban ese costo. Luego no hubo un acuerdo y al final el banco se fue. La administración pasada no valoró el costo-beneficio de tener al banco aquí”, platicó.

Banco del Bienestar en San Diego de la Unión. Foto: Especial

Lo que hemos venido haciendo, dijo el primer edil, es platicar con las instituciones bancarias.

“Hablamos con Banco Azteca, que es el que aquí se tiene y tenemos el Banco del Bienestar, que es del Gobierno federal, así como Bancoppel. También tenemos el cajero de Bancomer. Estamos en ese inter y la dificultad es que el movimiento de dinero es muy poco para lo que ellos necesitan”, explicó.

Actualmente llevan 2 mil 600 firmas y concluirán la recolección el próximo 30 de julio. Una vez que concluyan, se enviarán a las instituciones bancarias.

“Esperamos llegar a 3 mil 500 firmas para solicitar éste apoyo con las instituciones. Con quien ya lo tenemos muy avanzado es con Bancomer”, finalizó.

Cajero de BBVA en San Diego de la Unión. Foto: Especial

Tres bancos y un cajero para 40 mil habitantes

Actualmente y tras la salida de Banamex, las únicas instituciones disponibles en el poblado son Banco Azteca, Banco del Bienestar y Bancoppel, y un cajero de Bancomer.

Estas instituciones deben dar servicio a los 41 mil habitantes de San Diego de la Unión, según el censo de la INEGI del 2020.

Enclavado en la zona norte del estado de Guanajuato, el municipio más cercano a San Diego de la Unión es Dolores Hidalgo, que se encuentra a 47 kilómetros de distancia en carretera, mismos que se recorren en auto en alrededor de 40 minutos.

El otro municipio cercano es San Luis de la Paz a 57 kilómetros de distancia, por lo que el recorrido en automóvil se hace en alrededor de 45 minutos.

Estas son las únicas opciones que tienen los sandieguenses para realizar trámites bancarios en instituciones que no sean las disponibles en el poblado.

