Baltasar Garzón defenderá a Evo Morales

El ex juez español asegura que la orden de captura “no es constitucional ni legal” porque sigue siendo presidente, lo cual es su mayor defensa

Buenos Aires.- El ex presidente boliviano Evo Morales ha conformado un equipo internacional de abogados, que incluye al exjuez español Baltasar Garzón, para pelear contra la orden de captura emitida en su contra por la Fiscalía boliviana, que le acusa de sedición y terrorismo.

“Constituimos un equipo internacional, con el doctor Baltasar en Europa. Vamos a actuar jurídicamente contra esta orden de aprehensión”, ha dicho en una rueda de prensa celebrada en Argentina, donde está refugiado.

Morales ha insistido en que la orden de captura “no es constitucional ni legal” porque, según sostiene, “Evo sigue siendo presidente” y, para procesar a un jefe de Estado en ejercicio se debe acudir a un juicio de responsabilidades, una figura especial para altos cargos, si bien la denuncia contra él se ha tramitado por la vía ordinaria.

El líder indígena defiende que, puesto que la Asamblea Legislativa no llegó a debatir ni a aceptar su dimisión, ésta no se ha materializado. También esgrime que su sucesora interina, Jeanine Áñez, no respetó la línea de sucesión presidencial fijada en la Constitución, “por lo que cualquier acto del Gobierno ‘de facto’ (…) es ilegal”.

