Balean a hombre en Paseo de la Juventud

Testigos aseguran que ocurrió al interior del bar St. Chapel, mientras que los empleados de dicho establecimiento comentan que fue afuera, a unos metros del local

Cortazar.-Balean a hombre en el bulevar Paseo de la Juventud, el ataque se generó alrededor de la una de la madrugada de este viernes y hasta ahora no se tiene mayor información sobre los responsables y la víctima permanece en un hospital.

De acuerdo con testigos, además del ataque armado, que aseguran se dio al interior del bar Chapel, tres personas –entre ellas una mujer- fueron privados de su libertad.

Mientras que empleados del lugar ubicado en el bulevar Paseo de la Juventud, comentaron que dicha agresión no fue dentro del bar si no metros más adelante. Refieren que ellos solo escucharon las detonaciones producidas por arma de fuego, pero por temor no salieron del establecimiento.

De parte de las autoridades no se ha dado una versión oficial de los hechos, por lo que se espera que resultado de la investigación se establezca la mecánica de los hechos y se informe si se está buscando a las personas que habrían sido plagiadas.