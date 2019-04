Balean a capitalino en el Euquerio Guerrero

Este domingo un joven que caminaba fue herido por sujetos desconocidos, por sus propios medios llegó hasta el hospital, las heridas no pusieron en riesgo su vida

Guanajuato.- Balean a capitalino en pleno día, cuando caminaba por al Bulevar Euquerio Guerrero, el herido tomó un taxi y por su cuenta acudió al Hospital General a recibir atención médica.

El ataque ocurrió la mañana del domingo como aproximadamente a las 11:30 horas, y los policías lo entrevistaron en el hospital a las 12:03 horas.

El afectado al verse herido y sangrando, o dudo en buscar un taxi y pedirle que lo llevara al hospital más cercano, que es el nosocomio municipal.

Los médicos que atendieron al herido informaron, vía telefónica, el hecho a la Secretaria de Seguridad ciudadana, por lo que al lugar no tardaron en arribar elementos policiales quienes tomaron la declaración del al víctima, quien les informó que no sabe quién lo atacó pues no vio a nadie, sólo escuchó la detonación y sintió el impacto de bala, no se precisa en que parte del cuerpo, sólo se sabe que la herida no puso en riesgo órganos vitales.

El lesionado fue identificado con el nombre de Edgar N. de 23 años de edad, vecino del callejón de la Refugio, quien se encontraba en compañía de una joven, quien también declaró que al momento del ataque ambos iban caminando por el bulevar.

Al Hospital General también llegó el Perito Legista y elementos de la Policía Ministerial, quienes recabaron la declaración del herido y de su acompañante como material que ayude a esclarecer el hecho.

