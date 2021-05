Redacción

Puebla.- Francisco Pancoatl candidato de Morena a la alcaldía de Santa Clara Ocoyucan, fue baleado en Puebla afuera de su domicilio durante la noche del pasado jueves 27 de mayo.

Tras ser atacado a balazos el candidato resultó herido en la mano con dos tiros, por lo que fue hospitalizado.

Desde el hospital en el que se encuentra internado, los médicos lo reportan fuera de peligro.

De acuerdo con los informes policiacos, el ataque ocurrió cuando Francisco Pancoatl candidato de Morena se hallaba en el puente de Chalchihuapan.

Fue el mismo aspirante quien informó a través de sus redes sociales que fue atacado.

“Gracias a Dios estoy bien, y no pasó de una herida en la mano, que me tendrá unos días hospitalizado. Me apena en verdad que en tiempos electorales existan este tipo de actos violentos”, escribió.

Entre septiembre del año pasado y marzo de 2021, 139 políticos candidatos y funcionarios fueron asesinados, mientras otros tantos fueron víctimas de atentados que no lograron concretar las agresiones.

🚨 Anoche, el candidato de #MORENA a la alcaldía de Santa Clara #Ocoyucan, Francisco Cortés Pancoatl, resultó herido en la mano tras sufrir un ataque a balazos cuando circulaba a bordo de su vehículo en el puente de #Chalchihuapan. Se encuentra hospitalizado. 🚨 #Puebla pic.twitter.com/7xDXzj8Z8b — Juan Carlos Valerio (@JCarlos_Valerio) May 28, 2021

