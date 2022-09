Luego de una persecución se originó una balacera en Orizaba, Veracruz, que duró una hora y causó pánico entre la población

Redacción

Veracruz.- Ciudadanos de Orizaba y Fortín de las Flores vivieron momentos de pánico durante las balaceras e incendios de vehículos. Todo se originó por el enfrentamiento entre policías estatales y un grupo delincuencial, del cual un líder terminó muerto y 2 hombres quedaron bajo arresto.

La tarde del lunes 12 de septiembre los medios locales informaron que cerca de las 4 de la tarde inició una persecución y una balacera. Esto luego de que hombres armados intentaron robar a una persona que salía de un banco. Pero, al ver que estaban rodeados se escondieron en un domicilio particular.

Balacera en Orizaba Foto: especia

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz alertó a la población e informaron que se había activado el operativo “Código Rojo” debido al enfrentamiento contra policías y elementos de las fuerzas armadas, el cual duró una hora.

Matan a líder delincuencial y arrestan a 2 hombres

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez , informó que los elementos de seguridad abatieron a un hombre, el cual dijo tenía una posición importante en una estructura delincuencial. Razón por la que sus seguidores intentaron quemar una gasolina e incendiaron un camión de carga.

Mientras que el secretario de Seguridad Ciudadana del Veracruz, Hugo Gutiérrez Maldonado, declaró que uno de los detenidos es Faustino “N”, alias “El Tino”. A quien la dependencia identificó como el presunto integrante de una banda delictiva y generador de violencia en Orizaba.

Y que trabaja para “El Momo”, líder de una cédula criminar que opera en la región centro del estado. “El Tino” traía un arma de fuego y una granada de fragmentación cuando lo detuvieron junto a otro sujeto.

Ciudadanos y sujetos armados grabaron enfrentamiento

A través de redes sociales ciudadanos difundieron varios videos en lo que se escuchan las detonaciones del tiroteo. En ellos se observa cómo las personas se tiran al suelo, se esconden detrás de paredes y tratan de resguardarse en donde pueden.

En el Instituto Tecnológico de Orizaba pic.twitter.com/rmDzLtp4ZU — Pascal (@beltrandelrio) September 12, 2022

Incluso se aprecia cómo los estudiantes del Instituto Tecnológico de Orizaba caminan en los pasillos de la escuela para ir a un lugar más seguros, al tiempo que los docentes les piden que se agachen, ya que no saben en qué dirección iban las balas.

En las redes sociales también circularon videos que grabaron los sujetos armados durante una trasmisión en vivo, dentro de un domicilio de la calle 15. Su intención era demostrar que tenían la intención de entregarse, pero que los policías ‘no los dejaban’.

Mientras @lopezobrador quiere promover la paz en Ucrania, en #Orizaba se vivieron horas de terror. La violencia se extiende por todo el país. Sr. Presidente los abrazos no están funcionando.pic.twitter.com/m7VcjYtUNs — ℳ𝒶𝓇𝒸ℯ𝓁𝒶 ℱℯ́𝓇𝒶𝓊𝒹  (@Marcela_Feraud) September 13, 2022

“Ya me voy a entregar, pero los policías estatales son los que me van a matar, son policías estatales, nos empezaron a detonar, estamos aquí en la Calle 15, me voy a entregar, los estatales son los que están disparando”, dice uno de los hombres en el video.

“No fue tan grave”, afirma AMLO

Pese a las impactantes imágenes de la balacera y hechos violentos en Orizaba, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que ‘no fue tan grave’. Los anterior, durante su conferencia matutina de este martes.

Balacera en Orizaba Foto: especia

“Cuando se detiene a uno de los integrantes de bandas a veces para tratar de impedir la acción de las corporaciones hacen propaganda. En este caso hasta transmitieron en vivo y lo de los camiones que les prendieron fuego, tienen ese mismo propósito”, señaló el titular del Poder Ejecutivo Federal.

Ahí afirmó que la violencia en Veracruz fue propagada, un acto amarillista que sus adversarios disfrutan. Eso debido a los múltiples videos que se difundieron de la balacera que duró una hora.

“Sin embargo, se tiene que aplicar la ley. Puede ser ruidoso, escandaloso, sensacionalista, amarillista. Pero se actúa, afortunadamente no fue tan grave. Fue más un asunto de propaganda y en redes porque fue una transmisión en vivo y nuestros adversarios, ya saben, se dan gusto, se dan gusto”, agregó el presidente.

MJSP