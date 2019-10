Baker y Arcade Fire nos ‘crean’ en la oscuridad

La coreógrafa y la banda se unirán para presentar un espectáculo único para el Festival Cervantino; las canadienses hablaron que su proyecto funciona fraccionado y cada una de sus partes se sostiene por sí misma

Nissandra Del Río

Guanajuato.- La coreógrafa Peggy Baker se unió con Sarah Neufeld y Jeremy Gara, de la banda Arcade Fire, para producir un show multidisciplinario que se presentará este sábado 19 de octubre a las 18:00 horas, como parte de la Edición 47 del Festival Internacional Cervantino.

En conferencia de prensa, las canadienses hablaron que su proyecto funciona fraccionado, pero en conjunto, de manera que al retirar la música, la coreografía puede sostenerse en sí misma y al mismo tiempo se conjunta con el estilo de cada elemento visual y sonoro que integra la puesta en escena.

Peggy también mencionó que su proceso creativo implica un ‘salto’ de la literatura de Silvia Plath, Neruda, Greenwood, a manera de inspiración, de forma que ella traslapa la narrativa textual a la corporal dándole un movimiento propio y único.

El ambicioso espectáculo que presentarán para esta Edición del FIC tiene sus orígenes en 2015 y recorre de manera íntima la oscuridad, incertidumbre, maldad, confusión, secretos, lo desconocido, la crueldad, el sufrimiento el dolor y la reconfortante oscuridad de la condolencia y la contemplación.

La coreógrafa Peggy Baker y su compañía, así como los músicos integrantes de Arcade Fire presentarán ‘Who we are in the dark’ este próximo sábado y domingo en punto de las 18:00 horas en el Teatro Principal.

Comentarios

Comentarios