Desde que inició la actual administración van 271 bajas en la Policía de Celaya, el alcalde aseguró que continuará la depuración

Luz Zárate

Celaya.-En la última semana se han dado de baja a 15 policías municipales. Con lo que van 271 elementos desde que inició la actual administración que ya no forman parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, informó el alcalde Javier Mendoza.

Para las liquidaciones han erogado alrededor de 9 millones de pesos. No obstante, la Oficial Mayor, Erika Samantha Cruz Soria, informó que a la par de las bajas en la Dirección de Policía, también han dado 202 altas.

Las causas de las bajas de policía pueden ser por convenio de terminación laboral, por faltas injustificadas, renuncias voluntarias, terminación de contrato, jubilaciones o por defunción.

Lee también: Periodistas protestan ante Javier Mendoza y exigen justicia por reporteros agredidos en Celaya

Bajas en Policía de Celaya Foto: Martín Rodríguez

“Lamentablemente algunos de los policías que han sido afectados, han sido liquidados, ejecutados, atacados lamentablemente. El tema de la depuración de la corporación, no es coyuntural. No es por un evento, no es por el momento, eso es permanente. Porque permanentemente tenemos que estar depurando nuestra corporación, y lo seguiremos haciendo. Pero no de manera coyuntural sino de manera sistemática”, señaló el presidente municipal.

‘Sale caro invertir en la seguridad’: alcalde

Mendoza Márquez señaló que invertir en el tema de la seguridad cuesta mucho. Pero dijo que seguirá haciendo, puesto que es la prioridad de su gobierno.

“Es la única manera que vamos a recuperar la paz y tranquilidad en Celaya, y no dejamos de trabajar. Eso cuesta mucho dinero pero se lo estamos invirtiendo. Hoy el presupuesto municipal de Celaya para seguridad es históricamente el más alto, no estamos escatimando esfuerzo, trabajo, es el tema de temas”, indicó Mendoza Márquez.

Bajas en Policía de Celaya Foto: Martín Rodríguez

Para este año tienen presupuestados 30 millones de pesos para cubrir 250 plazas de ex policías federales. Cabe decir que el Secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Rivera Peralta, ha señalado que estas bajas son, “movimientos de fortalecimiento de la corporación policiaca que no afectan en la operatividad” y que los despidos sirven para mejorar los perfiles y brindar un mejor servicio a la ciudadanía.

Defiende a funcionarios que supuestamente relacionan con el crimen

El video de un presunto policía de Celaya torturado se difundió en redes sociales durante días recientes. En este, incluso, se relacionaba al secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Rivera Peralta y al director de Policía Municipal, Luis Enrique Chavolla con un grupo delincuencial.

Al respecto, el alcalde Javier Mendoza, aseguró que confía plenamente en ambos funcionarios, “yo tengo la certeza de que el Secretario de Seguridad y el Director de Seguridad también, están haciendo su chamba al 100%. Trabajando para procurar la seguridad de los celayenses. Yo tengo absoluta confianza en ambas personas, tanto del Secretario como del director. Y yo siento, ustedes saben mejor que nadie que un video con esas condiciones no tiene desde mi punto de vista ninguna veracidad”.

Bajas en Policía de Celaya Foto: Martín Rodríguez

El lunes se difundió un video donde un policía municipal de nombre Ismael “N”, quien fungió como escolta de los ex alcaldes Ismael Pérez Ordaz y Ramón Lemus Muñoz Ledo, pareciera que es obligado a decir frente a la cámara que es “fedepal”. Rivera Peralta desmintió el hecho y negó que el hombre haya sido ex policía federal.

Siempre sí era policía

Rivera Peralta desmintió el hecho y negó que el hombre haya sido ex policía federal. Sin embargo, este martes Javier Mendoza confirmó que la persona que aparece en el video sí es policía municipal, “sí era policía municipal que estaba franco”.

De manera extraoficial se supo que el elemento estaba de vacaciones y le tocaba regresar a trabajar el pasado lunes.Pero el hombre desapareció desde el viernes. Lo encontraron sin vida dos días después.

En el video, se escucha una voz distorsionada que argumenta que los funcionarios mencionados están relacionados con un grupo delictivo de otro estado y que hay elementos de la corporación policiaca que realizan “cobro de piso” y otras actividades ilícitas por órdenes de sus superiores.

FGE ya investiga el caso

El alcalde Javier Mendoza aseguró que el video no tiene veracidad y que la investigación ya está en manos de la Fiscalía General del Estado. Además, Ismael “N” sería el doceavo policía asesinado en lo que va de la actual administración. Una situación que el primer edil encuentra lamentable.

Bajas en Policía de Celaya Foto: Martín Rodríguez

Mendoza Márquez aseguró que continúa la depuración de elementos al interior de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. También defendió que sí han tenido resultados positivos en los delitos que ‘sí le competen’.

“Estamos trabajando. Ustedes se dan cuenta que en los delitos de orden común, en todos los delitos van a baja. No dicho por nosotros, sino por el Secretariado de Seguridad, como son robo a vehículos, robo a casa habitación, robo a transeúnte, robo a negocios”, señaló.

MJSP