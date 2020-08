Bajan ventas en locales de calle Hidalgo por obras

Roberto Lira

Celaya.- Locatarios de la calle Hidalgo señalaron que en los primeros tres días de la obra en esta vialidad notaron la reducción en sus ventas y una nueva afectación económica que se suma a la de la pandemia del coronavirus.

Este lunes iniciaron las obras de remodelación y mejoramiento de imagen del tramo Benito Juárez a Zaragoza de la calle Hidalgo, por lo que la céntrica vialidad permanece cerrada al tráfico vehicular.

Los locatarios de la zona dijeron que las ventas han bajado hasta en un 50%, resintiendo un golpe más luego del cierre obligado por la pandemia.

“Con la contingencia ha bajado y volvió a bajar con la obra, digamos un 30% más, pero ahorita debemos de tomar medidas sanitarias y propaganda para acercarnos un poco de clientela, sí nos afecta demasiado”, dijo el empleado de una taquería.

No obstante de la afectación que se tiene con esta obra, señaló que una vez que esté terminada y pase la contingencia los negocios serán beneficiados.

Alternativas viales

El cierre de esta calle ha generado también que la gente busque otras alternativas de circulación y con ellos que los comercios de la zona se queden sin clientes.

“En sí desde que comenzó la cuestión de la pandemia han bajado bastante las ventas, pero ahorita principalmente el tráfico sí afecta por qué la gente ya no quiere salir. Ayer no había nada de gente, a pesar de que la calle estaba cerrada no había tráfico por lo mismo que evitan las calles y por ende hay una reducción en las ventas”, comentó Carlos Domínguez, trabajador de una óptica.

Consideró que la obra no se realizará en tres meses como está planeada, y cree que esto se puede prolongar y afectar las ventas de fin de año.