Bajan las participaciones federales en el municipio

Nayeli García

Irapuato.- Planeta Cuatro dio a conocer el ‘Análisis de factibilidad ambiental del Relleno Sanitario en la zona el Varal, en la comunidad de Aldama’ en donde aseguran que aunque se tiene el permiso por parte de la SMAOT, el proyecto no es factible de construir en la zona establecida.

El análisis que comprende 30 páginas, fue elaborado por el colectivo Unión comunitaria Aldama, en donde concluye que la creación de un relleno en esa zona afectaría la zona forestal de Aldama, afectaría cuerpos de agua ubicados en el lugar, e incrementaría la contaminación ambiental en la comunidad, que cuenta con casi 5 mil habitantes.

“El Relleno Sanitario en la zona El Varal se localiza en lo que puede considerarse un parte aguas para los arroyos presentes en la región. En caso de la operación del Relleno Sanitario existe una gran probabilidad de contaminación de los arroyos o bien la afectación directa durante la construcción, ya que los arroyos circundan casi en su totalidad el predio del Relleno Sanitario”, señala el documento.

Establece que para la construcción de un Relleno Sanitario en la zona se requieren de cuatro permisos municipales, que aparentemente no se tienen, tres permisos estatales emitidos por la SMAOT, los cuales supuestamente ya existen y tres permisos federales; pero que según sus análisis comparativos con los lineamientos legales y jurídicos para el establecimiento de un relleno, no aplican en este proyecto.

“De acuerdo al presente análisis se puede demostrar que no se revisó minuciosamente los diferentes aspectos que intervienen en la factibilidad del proyecto, citando como ejemplo el uso de suelo, no se tiene claridad si tiene cambio de uso de suelo, o bien cambio de uso de suelo forestal; así también se evidencia que no se consideró la vinculación con los ordenamientos vigentes aplicables al proyecto para su correcta evaluación, puesto que con gran parte de los criterios, lineamientos y estrategias el proyecto NO es congruente”, se lee como parte de las conclusiones del análisis.

Uno de los argumentos que establecen es que el varal está considerado como restauración ecológica por lo tanto la factibilidad del proyecto debe de atender ciertos criterios, en donde se da prioridad a la conservación ambiental forestal y agrícola, de la localidad, por lo que proyectos industriales o de disposición final que afecten directamente el suelo y subsuelo, estarían prohibidas.

Al respecto, la Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT) no se ha pronunciado al respecto.