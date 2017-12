Bajan en un 30% ventas en mercado Comonfort

Las malas ventas han orillado a los comerciantes a no comprar más mercancía para no endeudarse al final del año y no recuperar su inversión

Daniel Vilches

León.- Durante esta temporada, las ganancias para los comerciantes del mercado Comonfort no fueron las esperadas, pues han tenido una baja del 30% en comparación al año pasado en las fiestas decembrinas, informó Luis López Torres, presidente de esta zona comercial.

El comerciante destacó que las malas ventas han orillado a los comerciantes a no comprar más mercancía para no endeudarse al final del año y no recuperar su inversión.

“La mayoría de mis comerciantes, la verdad no quisieron endrogarse mucho con sus mercancías para poder salir de las deudas este año. Se incrementó en algunos días, pero la realidad es que sí está un poco flojo gran parte del mes de diciembre que es cuando se incrementan, por eso mis comerciantes le echan ganas para cerrar el fin de año sin salir tan afectados por las disminuciones de ventas”, declaró.

El líder comerciante también informó que en el interior del mercado hay coordinación con las autoridades y los mismos locatarios para evitar que la zona sea un peligro para los trabajadores y consumidores por el tema de la inseguridad, lo que ha permitido que los crímenes sean escasos.

Seguridad para clientes

Explicó que implementan sus medidas de seguridad: “Afortunadamente tenemos seguridad privada y los mismos locatarios hemos apoyado al cliente para que se sienta seguro y venga a hacer sus compras con esa seguridad, y tenemos sonido general que es la manera en la que nos comunicamos para que la gente esté alerta donde decimos medidas de seguridad”.

Respecto a la infraestructura del mercado, Luis López Torres destacó que hay pendiente por remodelar una tercera parte del techo del establecimiento, obra que arrancará el próximo 8 de enero. Agregó que hace falta que se cambie el alumbrado de los pasillos del mercado, y que se construyan más sanitarios y un área de usos múltiples para los locatarios y consumidores.

