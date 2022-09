Los bailarines mexicanos denunciaron que la Femexart los dejó varados en Bulgaria y pueden ayuda para regresar a México

Redacción

Bulgaria.- Miembros de la compañía de danza folclórica San Marcos denunciaron que la Federación Mexicana de Artes (Femexart) los dejó varados en el Aeropuerto Internacional de Sofía, en Bulgaria. Eso a casusa de una supuesta omisión.

Gustavo Serralde, director de la compañía, ha documentado la serie de irregularidades que ha vivido junto a sus 17 compañeros, en los últimos durante una gira por Europa. La Femexart los invitó a participar en el Festival Internacional de Folclor, el cual comenzó el 23 de agosto y terminará el próximo 11 de septiembre.

Para confirmar su participación la compañía San Marcos dio a Femexart y su director Luis Adrián Mora Fuentes un adelanto de 600 mil pesos.

No compran los boletos de avión y quedan varados

De acuerdo con Gustavo Serralde desde el primer vuelo de la compañía, de Ciudad de México a Cancún, hubo problemas. Y es que la institución no pagó los vuelos de los 18 bailarines.

Ellos tuvieron que comprarlos el mismo día bajo la promesa de que el dinero les sería devuelto después. Ya en Cancún tenían previsto volar a Bruselas. Ahí los boletos de cuatro bailarines no pasaron.

“Luis (director de Femexart) no contestaba mensajes ni llamadas. Nos dejó tirados, él aseguró haberlos pagado (los vuelos). Pero en la aerolínea Tui Fly nos mostraron cómo esos boletos no existían y no habían sido pagados”, relató Serralde.

Bolsillos de los bailarines mexicanos ‘sangran’

Al no poder viajar Gustavo se quedó con sus cuatro compañeros en la estación de autobuses de Cancún. Luego se movieron a un cuarto rentado después de que Adrián Mora les informara que su vuelo saldría dos días después.

Bailarines mexicanos varados en Bulgaria Foto: especial

La renta del cuarto, trasporte y comidas también las costearon los bailarines. Pese a que el director de Femexart les consiguió los vuelos a Turquía y no a Bruselas, el pago de nuevo lo hicieron los propios bailarines, quienes desembolsaron 90 mil pesos en total.

En tanto, el resto de la compañía de danza que sí llegó a Bruselas sacó de su bolsillo múltiples traslados en transporte público hacia Francia.Ya en París se les informó que la Femexart solo había cubierto 11 boletos de avión hacia Lyon, por lo que otros cuatro integrantes tuvieron que pagar el viaje en tren.

Exigen ayuda de las autoridades para regresar a México

La compañía San Marcos se encontró en el Festival Internacional en Riom, Francia. Y también solventaron de su dinero varios imprevistos al viajar a Grecia, pues la Femexart no cubrió su equipaje ni estancia de una noche.

Igualmente los bailarines tuvieron que pagar por sí solos el viaje en autobús a Bulgaria.Finalmente el 5 de septiembre llegaron a Sofía donde se dieron cuenta que la Femexart no les pagó los vuelos de regreso.

Bailarines mexicanos varados en Bulgaria Foto: especial

“Luis (director de Femexart) no contesta llamadas ni mensajes. Llevamos más de 24 horas en el aeropuerto y no hemos recibido respuesta de él. Hemos pasado mala noche, sin comida ni hospedaje. Son las 5:18 am del 7 de septiembre y seguimos en el Aeropuerto”, denunció Serralde.

Por lo anterior, la compañía de danza San Marcos pide ayuda de las autoridades mexicanas para poder regresar a México ya que no tienen dinero para cubrir su estancia en el Aeropuerto de Sofía ni para los boletos, tras el engaño de la Femexart.

Asimismo, condenaron que Adrián Mora ya no les contesta los mensajes ni han recibido respuesta de la Embajada de México.

