Redacción

México.- El cantante puertorriqueño Bad Bunny resaltó este lunes la promoción de la tercera y última temporada de la serie de Netflix, “Narcos: México”, que se estrenará el 5 de noviembre próximo y en la que el trapero participa.

Bad Bunny, máximo intérprete del trap latino y uno de los principales artistas urbanos a nivel mundial, destacó el anuncio publicitario a través de su cuenta de Twitter.

Junto a los mexicanos Luis Gerardo Méndez, Alberto Guerra y Luisa Rubino, Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre de pila de Bad Bunny, serán los nuevos intérpretes de varios personajes en esta última vuelta de “Narcos: México”.

The third and final season of Narcos: Mexico premieres November 5 pic.twitter.com/nZcwBAjFPw