Bachilleres deben consultar liga para escuela asignada

Fernando Velázquez

León.- El director del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, Juan Luis Mosqueda, condenó las agresiones contra el personal de salud, médicos y enfermeros, que atienden a pacientes con Covid-19.

El especialista se refirió específicamente a la denuncia de agresión que interpuso una enfermera que labora en el hospital que dirige, en contra de sus vecinos.

Aseguró que la mujer, que labora en el turno nocturno, recibió la atención tanto psicológica como médica desde que se tuvo conocimiento del hecho, y de inmediato hubo comunicación por parte del Municipio, el Gobierno del estado y la Fiscalía General del Estado.

“Creo que es momento de que alcemos todos la voz, no sólo nosotros como institución, como trabajadores de la salud, sino todos como población mostrar rechazo a acciones como esta que son totalmente inaceptables y que no había ocurrido con nuestro personal. No podemos permitir que pueda ocurrir algo semejante”, dijo

Además, el doctor Mosqueda explicó que tanto el Municipio como la Fiscalía ofrecieron su apoyo para proteger a Carolina Lira y su familia, quienes participaron en un riña campal en las afueras de su domicilio, y la enfermera acusó que la atacaron por atender pacientes por Covid-19

Añadió que no hay palabras suficientes para para agradecer al personal de salud por todo el trabajo que realizan a diario, y confió en que esta situación una y fortalezca al gremio.

Hay denuncias

Por su parte, el secretario general de la Sección 99 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Secretaría de Salud del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío (SNTSA), Salvador Vallejo Villafaña, condenó la agresión y exigió a las autoridades castigar a los responsables de los golpes.

Así mismo, la presidenta del Colegio de Enfermeros de León, María del Carmen García, dijo que lo primero que van hacer es tener un contacto con su colega, para que ella levante una demanda ante Derechos Humanos y después darán un pronunciamiento.