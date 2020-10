Karla Silva

Silao.- La desatención por parte de las autoridades en el acceso a Silao desde León, a un costado del puente vial de la central de autobuses, ha causado averías en decenas de automóviles y la molestia de los conductores.

Desde hace por lo menos cuatro meses, mencionaron los quejosos, retornar hacia la ciudad de León y acceder a la avenida Luis H. Ducoing, representa un importante riesgo, ya que los automóviles deben circular a menos de 20 kilómetros por hora o, de lo contrario, al no poder esquivar el agujero, caerán y se provocará daño a las llantas.

Felipe Díaz, quien labora en un negocio de la zona, describió que constantemente los vehículos principalmente pequeños, se detienen para verificar los daños: “Cada rato se paran aquí adelante, afuera de la gasera, porque se escucha cómo pega el rin en el bache y las llantas se les empiezan a desinflar”.

Uno de los afectados, José Moreno, narró que a plena luz del día este fin de semana, se incorporó al libramiento para dirigirse al fraccionamiento Valle de San José, y perdió dos neumáticos: “Iba manejando a velocidad moderada, entré a la vialidad y cuando traté de esquivar el hoyo, ya no pude porque está tan grande que no pude hacerme para un lado. Metros adelante sentí que el volante se me iba a un lado y era la llanta que se me había ponchado; más tarde me di cuenta de que fueron una de atrás y una de adelante”.

Reprochó que pese a que se trata de una importante vialidad de acceso a la ciudad, y aun y cuando el deterioro lleva casi medio año, las autoridades no hayan prestado atención: “Van a hacer caso hasta que haya un choque o una volcadura por alguien que de un volantazo. No sé si corresponda a gobierno federal o al municipal”. Pidió que se realicen acciones urgentes de rehabilitación.

