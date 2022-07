Vecinos de Tekchem en Salamanca reclaman que los trabajos de saneamiento han pospuesto la limpieza de toneladas de azufre a cielo abierto

Cuca Domínguez

Salamanca.- Vecinos de las colonias aledañas al sitio Tekchem, demandan que se sanee una parte donde se tienen acumuladas toneladas de azufre a cielo abierto. Esto para evitar que se sigan contaminando los mantos freáticos en esta temporada de lluvia, o que se incendien en temporada de calor.

En tanto, en la zona avanzan los trabajados de saneamiento en la segunda etapa para extraer el escombro de las plantas del área de producción de insecticidas y fungicidas.

Miguel Ángel Martínez, expresidente de colonos de San Juan de la Presa, colonia aledaña al predio que albergó esta planta, dijo que “es bueno que se realicen trabajos de saneamiento, pero lo que más interesa es que se lleven los contaminantes que depositaron a cielo abierto y que se encuentran en la parte de atrás de la planta y que son residuos de los procesos para la producción de parathion y diversos pesticidas. Son los residuos que se incendian con el calor y afectan la salud de lo que vivimos a un costado”.

“Andan limpiando la zona donde estaban los edificios, pero ahí no se requiere de inmediato, tal vez más adelante. Primero lo que deben de limpiar es donde está más contaminado; por ejemplo esos contaminantes están llegando a los mantos freáticos, que por cierto tenemos que cuidar porque el agua se está agotando. Por ello la urgencia es sanear donde está el problema, que en este caso es donde está la montaña de residuos que dejaron”, añadió.

Foto: Cuca Domínguez

El habitante de esta zona considerada una de las más contaminadas del municipio, dijo que han esperado más de 22 años el saneamiento del predio.

“Desde el año 2000 que cerró la planta se viene pidiendo el saneamiento del predio, pero no han terminado ni terminarán. Desde entonces a la fecha, cada autoridad se lava las manos y van evadiendo su responsabilidad. No se vale que jueguen con la vida de los salmantinos, no se vale. Estoy en contra de que quieran pasarse de vivos los funcionarios que tienen que ver con el tema del medio ambiente. No se vale que jueguen con la vida de todos los salmantinos, porque esto nos afecta a todos”, aseguró.

De acuerdo al Diario Oficial de la Federación (DOF) del 22 de noviembre del 2021, se decretó la ocupación temporal de una superficie de 266 mil 890.98 metros cuadrados. La ocupación tendrá una duración de tres años y diez meses, en los cuales ejecutarán acciones de contención del riesgo, preparación del sitio y la ejecución de las obras destinadas a la remediación del predio señalado, que resulten imprescindibles para reducir los riesgos a la salud humana y al medio ambiente.

Miguel Ángel Martínez, expresidente de colonos de San Juan de la Presa, pide que retiren el azufre en el sitio Tekchem. Foto: Cuca Domínguez

Se precisó que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) realizó diversos estudios en el sitio señalado. Estos confirmaron la contaminación severa debido a las altas concentraciones de compuestos orgánicos persistentes (COP), incluidos algunos de los previstos en los Anexos del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, tales como Dicloro-difenil-tricloroetano (DDT), Dicloro-difenil-dicloroetano (DDD), Dicloro-difenil-dicloroetileno (DDE), gamma hexacloro-ciclohexano (lindano), toxafeno, metoxicloro, endosulfán, y otros contaminantes como metil paratión, ftalatos y mercurio. Estos permanecían aun y cuando ya se habían realizado acciones de limpieza.

Se estimó una superficie contaminada de 266 mil 890.98 metros cuadrados. Ahí el DDT y sus metabolitos DDE y DDD constituían del 79.2% al 99.6% del total de los plaguicidas clorados registrados en la zona.

