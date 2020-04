Ayuntamiento de Cuerámaro donará un mes de sueldo

Luis Telles

Yuriria.- Vecinos de la comunidad La Angostura, denunciaron que se está haciendo una tala indiscriminada de árboles, principalmente, Palo Prieto y algunos Mezquites en el Área Natural Protegida, Cerro Blanco, zona de influencia de la Laguna de Yuriria, sin que las autoridades ambientales de los tres niveles de gobierno, hagan algo al respecto.

Dijeron que, con apoyo “al parecer” de personal de la Procuraduría Agraria federal, a quienes les entregaron 1 mil 500 pesos, cada ejidatario, se inició la repartición del cerro, “durante poco más de quince días, anduvieron en el cerro, empezaron a calar las zonas, numerar los espacios que les iban a corresponder a cada ejidatario.

Todo estaba bien, sí la Ley les asiste, pero lo grave es que empezaron a talar los árboles ubicados en la zona, una zona cerril donde predominan las piedras de gran tamaño, un área en donde ni sembrar se puede… si te están pidiendo sembrar un árbol, esto es todo lo contrario”.

Pedro, Martín, Armando, Gonzalo, Guadalupe, reiteraron que, la problemática no es que se repartan el cerro, sino que se taladren los árboles, que les prendan fuego desde su raíz para limpiar sus áreas, “se ve que algunos respetan los mezquites, pero otros arrasan con todo y para que no quede huella además prende fuego, un fuego que se extiende, pero que afortunadamente, la misma naturaleza, porque Dios no quiere, no deja que se propague”.

Cuestionaron no entender el porqué, después de que es un cerro de piedras de gran tamaño, una zona donde ni un vehículo puede acceder a la zona, “les gana la avaricia y los vuelve personas inconscientes, porque nadie les dice nada, no hay autoridad que les ponga un alto”, es que se esté delimitando.

Insistieron en que, es de dar tristeza, porque después de ser un área verde, llena de árboles que dan oxígeno, ahora se convertirá en una zona desértica, “todos han caminado por la zona hasta la cima, hasta llegar a la cueva de las catarinas, catarinas que abarrotan los troncos de los árboles, ya hasta un corredor turístico para la comunidad”.

En ese sentido, llamaron a las autoridades ambientales de los tres niveles de gobierno, a que actúen antes que sea demasiado tarde, después de que apenas sea iniciado con la tala, la limpieza de los predios que se repartieron los ejidatarios, juntos con sus familias.