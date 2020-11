Gilberto Navarro

Guanajuato.- El Secretario del Ayuntamiento de la capital, Héctor Corona León, señaló que el ayuntamiento capitalino tendrá que analizar la viabilidad de la iniciativa popular que establece recortes en los contratos de honorarios y otorgar dinero en efectivo a las cabezas de familia, por la pandemia de covid-19.

Esto al referirse a la aprobación de la comisión de participación ciudadana del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato de la iniciativa popular para crear un reglamento para afrontar la crisis del coronavirus.

Corona León, señaló que serán las comisiones edilicias, quienes analicen la viabilidad de que se establezca dicho reglamento y los alcances que pudiera tener, ya que el hecho de que el IEEG, haya aprobado la iniciativa solo significa que cumplió con los requisitos para que el Ayuntamiento la analice y contemple y no quiere decir que esta sea viable.

“La ley de participación ciudadana habla de dos grandes requisitos para que sea procedente la forma, que nombren a un representante legal y que el 0.5 de los inscritos en el padrón electoral, la haya firmado, esto no quiere decir que el instituto valide que el reglamento se tiene que aprobar”.

Recordó que dicha iniciativa habla de no llevar a cabo concesiones de servicios públicos durante la contingencia, no contraer ninguna deuda para la construcción de museos o estacionamientos y también que no se hará erogación para informes de gobierno, no se contraten proyectos ejecutivos, además de entregar mil 500 pesos cada dos meses a cada jefe de familia.

Respecto a la reestructura gubernamental, se señala, que se reduzcan a la mitad los contratos por honorarios y la eliminación de áreas en la administración, puntos que específicamente, dijo Corona se analizará si se harán despidos en caso de avalarse dicho reglamento.

“La propuesta que nos señala, pide que se desaparezca la dirección de función edilicia, la dirección de gobierno, archivo municipal, atención ciudadana, innovación y el instituto municipal de planeación, es una propuesta y se tendrá que analizar, técnica, jurídica y financieramente la viabilidad de las mismas (…) se tiene que analizar porque se pide despido de personas y se tiene que hacer un estudio financiero del tema”.

