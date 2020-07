Ayudan a más de 24 mil con atención psicológica durante contingencia

Staff correo

Estado.- Al presidir la misa dominical en la Catedral Metropolitana, el arzobispo Alfonso Cortés Contreras hizo un llamado a los católicos a usar el cubrebocas, que, dijo, es una forma simple de cuidar la salud propia y de los demás.

Al igual que el obispo de Irapuato, Enrique Díaz Díaz, que promueve el uso del cubrebocas para mitigar la pandemia de Coronavirus, el arzobispo apeló a la responsabilidad de los cristianos católicos para hacer lo que les toca.

“Una forma tan sencilla de protegerse es con el cubrebocas, eso es cuidar la salud de los demás y cuidando la salud de los demás cuidamos nuestra propia salud. Nadie puede suplir lo que nosotros debemos hacer”.

Los jerarcas replicaron la importancia de atender las medidas de seguridad sanitaria, ante la resistencia de cientos de miles de guanajuatenses a portar mascarillas, pese a la imposición de multas y arrestos establecidos por los gobiernos municipales en contra de quienes transitan por la vía pública sin esa protección.

“Sigamos cuidando nuestra salud en lo que nos toca como familias e instituciones”, dijo.

“No está fácil pagar las multas”

Los municipios de León, Irapuato, Guanajuato y San Miguel de Allende han arrestado personas por periodos de hasta 36 horas y han aplicado multas que superarían los 8 mil 800 pesos a los infractores.

En la misa, transmitida por sus redes sociales, exhortó a los fieles a hacer un esfuerzo por profundizar en la actitud cristiana de escuchar a los demás.

“Es una virtud social escuchar, no hay que escuchar solo el celular, no hay que escuchar solo a la pantalla, hay que escuchar a las personas y hay que generar esa actitud de ponernos atención”, señaló arzobispo Alfonso Cortés Contreras.

Los ciudadanos deben poner un dique

“A casi dos meses de iniciada la llamada nueva normalidad en México los contagios por Covid-19 se han acelerado al igual que el número de personas fallecidas urge un cambio de actitudes de todos los ciudadanos para poner un dique a este mal que azota y amenaza a todos”.

Lo anterior se señaló en la revista semanal de la diócesis, ‘El Emaús’, el vocero de ésta, el padre Jesús Flores publicó el artículo ‘Pongamos dique al Covid-19, sí se puede’, en donde presenta la entrevista de dos médicos especialistas quienes advierten de las consecuencias que se tienen con la enfermedad del coronavirus, y advierten que las investigaciones sobre alguna cura se podrán de enero del 2021 en adelante.

Por su parte, el obispo de Celaya, Benjamín Castillo Plascencia, aseguró que “la sanción va a venir con la enfermedad, ojalá seamos conscientes de que la usamos para cuidarnos y para cuidar a los demás, no tendría que haber sanciones, ojalá que no nos castigue la enfermedad por tercos, ojalá que la usen, no por miedo al castigo, que va a ser a lo mejor una pequeña multa (…), que tengan miedo a la enfermedad”.

