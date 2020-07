Ayuda a Evelyn Carolina a llegar a casa, menor desaparecida en San Francisco del Rincón

Roberto López Arrieta

San Miguel de Allende.- Tras encontrar 17 perros muertos en un predio de la comunidad Mineral de Pozos, un habitante de la misma aseguró que hay un problema real de envenenamiento de perros que incluso podría ser cultural; del lado del municipio, la postura fue que esos perros no eran de la comunidad porque nadie los reportó como extraviados y que se los fueron a tirar ahí.

Antonio Álvarez tiene una propiedad en Mineral de Pozos y aseguró que el hallazgo de los 17 perros muertos es una “muestra contundente, brutal, de un fenómeno que ya tiene años y seguramente no es de una sola persona, sino que quizá es hasta cultural”.

Antonio es un amante de los animales y ha sufrido en carne propia la muerte de varios de sus perros. Les han envenenado a 9 perros y solamente uno sobrevivió

“El municipio todavía tiene mucho trabajo por hacer; efectivamente fue gente de protección al ambiente al lugar, (tras encontrar al grupo de perros muertos) pero la directora no fue. A mí me parece que hubiera sido bueno que se hubiera presentado en el lugar y creo que éste tema tiene implicaciones de seguridad pública, por el uso de la violencia”, dijo Antonio.

Recordó que, en el 2018, le envenenaron un perro, una pastor alemán y que encontraron veneno en la puerta, así como carne con veneno en la brecha.

“Me pareció que a lo mejor fue un accidente o quizá algo mal intencionado, pero como un asunto de una sola vez; sin embargo, en el 2019, me envenenaron un perro Golden y una perra adoptada. Encontramos el veneno del otro lado del predio, en los límites de mi propiedad con otra”.

Contó que, en ese mismo episodio, con la pura saliva de los dos perros muertos, se envenenaron otros dos perros más de sus trabajadores; que incluso personal que intentó ayudar a los perros intoxicados, tuvieron vómito y dolor de cabeza, “es decir, el veneno es fuertísimo”.

En ese mismo año, continuó, en el 2019, en el Cetaj, envenenaron a tres perros del velador, casi por los mismos días. “Luego, éste año, hace más o menos 10 días, me envenenaron dos perritas, una de ellas recién había dado a luz a 5 cachorros que dejó huérfanos”.

Compartió que tras platicar con la gente de la comunidad, a otros también les han envenenado perros y “y me preocupé porque empecé a pensar cuál es la razón para matar a los perros; ¿para que nadie vigile las propiedades y luego meterse a robar o por qué?; alguien me dijo que la gente dedicada a la cría de ganado, sueltan veneno con carne para ahuyentar a los coyotes o a los perros que molestan al ganado”.

Confesó que ha escuchado el argumento de que hay un problema de perros callejeros en Mineral de Pozos, “es cierto; pero hay perros que están envenenando dentro de propiedades, como el caso de los perros del velador del Cetaj; esos no son perros callejeros y los míos tampoco eran”.

Antonio Álvarez tiene un pequeño hotel y reveló que éste asunto podría tener implicaciones en el turismo porque, reveló, “donde me han envenenado a mis perros es en la puerta del hotel y en una de esas ocasiones, a una familia de la ciudad de México le tocó ver a los perros retorcerse del dolor”.

Incluso dijo que, en éste año, una familia que se hospedó ahí con su mascota, también presenció cuando les envenenaron a sus perros.

Analizó que otro factor grave es que el veneno le pueda afectar a otros animales o a las personas, “me parece muy irresponsable ir tirando trozos de carne con veneno, además, la crueldad contra los animales. No podemos ver esto como normal y que no pasa nada, porque quizá es gente sociópata que está haciendo esto, pero no es un hecho aislado”.

Confesó no saber si el hallazgo de los 17 perros tenga relación con los que ha sido envenados en la comunidad, “pero lo que sí sé es que las autoridades no están haciendo lo que deben y que sí hay un problema en pozos”, finalizó.

Del gobierno municipal, Elisa Guadalupe Zavala Morales, encargada de despacho de la dirección de Protección al Ambiente, declaró que tras ver el reporte en las redes sociales “nos pusimos en contacto con la gente que publicó; el lunes asistieron los inspectores del Centro de Control Animal para verificar el lugar y ver qué había pasado”.

Narró que corroboraron que estaban los perros y que ya tenían un estado avanzado de descomposición, “se hizo la minuta y por el momento estamos haciendo al investigación”.

La funcionaria municipal dijo que a su dependencia les llegan los reportes de animales cuando se pierde alguno “y hasta el momento no tenemos reporte de algún perrito perdido con las características de alguno de ellos. Al parecer, no son del municipio, eso es lo que tenemos, porque se trata de un proceso delicado, todavía no terminamos la investigación”.

Informó que eran 17 perros de diferentes razas, la mayoría adultos; había Chihuahuas, Pastor Alemán, Pitbull, etcétera. Ninguno tenía huellas de maltrato.

Elisa Zavala dijo que en lo que va dela administración no había pasado algo igual. “Tuvimos en resguardo los perritos y como ya estaban en descomposición, procedimos a su disposición final, los sepultamos”, finalizó.