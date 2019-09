Ayotzinapa siempre en lucha

Julio César y Carlos vivieron en carne propia la trágica noche de Iguala que los marcó para siempre; hoy instalados en Guanajuato recuerdan a los compañeros

Anna Maciel

Irapuato.- A un lustro de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, la vida les permitió a unos cuantos de los egresados lograr sus objetivos de convertirse en profesores.

Algunos de ellos se vieron obligados, por falta de oportunidades laborales, a salir de su pueblo natal. Por lo menos dos de ellos encontraron cabida en Guanajuato en donde actualmente ejercen, sin olvidar, la lucha que los une a sus raíces.

Tal es el caso de Julio César Moreno, nacido en la región centro del estado de Guerrero, en el municipio de Mártir de Cuilapa, quien hoy vive en Guanajuato capital en donde desde hace un año ejerce como maestro de preescolar y Carlos Hernández también guerrerense, quien ahora es maestro de primaria en el municipio de Acámbaro; ambos fueron activistas en su momento del movimiento ‘Ayotzinapa’.

“Ayotzinapa en lengua materna significa lugar de tortugas, porque ahí hay muchas de ellas y ‘Ayotzi’ siempre ha sido movimiento, no ha sido sólo desde el 2014 de la desaparición de los 43 para acá, siempre ha estado en defensa de la educación pública, en defensa de los estudiantes, en defensa de los campesinos, en defensa de los indígenas, en defensa del pueblo, no solamente es ahí , también las otras 16 escuelas rurales que están a lo largo de la República”, señaló Julio César.

Aquel 25 de septiembre de 2015 sería sólo uno de los muchos antecedentes de lucha, entre los normalistas contra los militares y policías, iniciando esta historia desde 1988, con el asesinato del estudiante Juan Manuel Huikan, quien fue ultimado dentro de la normal por dos policías que iban en aparente estado de ebriedad; o el caso de 2007 cuando los estudiante fueron oprimidos en el Congreso de Guerrero, al intentar llevar a cabo una manifestación por lo que fueron atacados con gas lacrimógeno por policías antimotines; y en ese mismo año con una opresión contra egresados.

Sin embargo, uno de los últimos golpes que alertarían a los jóvenes de que algo fuerte venía en contra de ellos y que transformarían la historia de aquella escuela fue en el año 2011, con el asesinato de dos de los estudiantes en un bloqueo a la Autopista del Sol (Acapulco-Cuernavaca), hecho en el que Julio César y Carlos vivieron de cerca.

“Yo estaba en primer grado, iba llegando, no teníamos mucha experiencia en los movimientos sociales, y después de todo eso que se estaba pasando, fue que decidimos bloquear la autopista del Sol”, recordó el joven profesor.

“Fue cuando se desató la represión, llegó un comandante que nos dijo que estábamos afectando las vías de comunicación, y que nos retiráramos pero determinamos que no nos moveríamos hasta que llegara el gobernador, luego llegó el secretario particular del gobernador pero al ver que no nos quitábamos, fue cuando comenzó la represión, ahí asesinaron a dos compañeros de balazos en la cabeza”, añadió Julio con un semblante de aflicción.

“Ellos con gas lacrimógeno y armas y nosotros con palos y piedras, de pronto de un lado del carril izquierdo, empiezan a gritar: le dieron a la ‘cheve’ y cuando se me ocurrió acercarme del carril derecho lo vi tirado y con el chorro de sangre que le salía de la cabeza”, describe Julio.

“Desde ese momento, no sé, no te das cuenta, no quedaba más que insultar; del otro lado un compañero dijo que mataron a Alexis, en una de esas él iba a pesar el muro de contención y cayó y me tocó ver que se cayó y pensé que se iba a levantar pero no pasó”, recordó.

A pesar de estar “acostumbrados” a dichos enfrentamientos, a ser golpeados o detenidos indiscriminadamente por las autoridades en diversas de sus actividades como botear o manifestarse, los estudiantes jamás se esperaban el último y más fuerte golpe ocurrido la noche del 26 de septiembre de hace cinco años, en el que como parte de la conmemoración del 2 de octubre, los estudiantes se habrían comprometido a llevar varios camiones para participar en la marcha, cuando fueron detenidos, golpeados y desaparecidos 43 de ellos.

La noche de la tragedia

Tanto Carlos como Julio César iban ya en el último año de la carrera y esa noche, se encontraban fuera de la escuela, sin embargo, a través de la prensa y las llamadas desesperadas de otros compañeros fue como se enteraron de lo que estaba sucediendo.

Al llegar se encuentran con confusión: padres y madres, maestros, compañeros hablando sobre aquellos camiones, que en su mayoría transportaba a los recién llegados a la normal, tanto de primero como de segundo año.

“Uno de los 43, Miguel Ángel, era mi paisano y antes de que estudiara en ‘Ayotzi’ cortaba el cabello, lo conocía bien era como mi vecino, me llevaba con él y con Bernardo, el chico de segundo grado, muy famoso pues le decíamos ‘El Chochiloco’, a él quisieron inculparlo después de aquella ‘verdad histórica’ del Gobierno de México, en donde dijeron que él estaba relacionado con la delincuencia organizada”, manifestó Julio.

“Realmente nos comunicaron que había problemas en Iguala y nos dijeron que les habían disparado los policías, estuvimos concentrados en la cancha con cara encapuchada y esperando noticias y se fueron aclarando las cosas poco a poco, llegaron reporteros y fotos de algunos compañeros heridos y llegaron los padres de muchos compañeros, es una impresión muy fuerte la que estaba pasando”, dijo Carlos.

Lejos pero en la lucha

Ambos jóvenes recuerdan que hace cinco años iniciaba una pesadilla para la historia de la normal, para los amigos, los padres de familia, recuerdan que el tiempo ha pasado pero la lucha no acaba y menos cuando hace falta el esclarecimiento de tantos hechos, de una verdad que ha sido manipulada en muchas ocasiones por las autoridades.

“Son cosas que demuestran hasta donde está la injusticia en México, la impunidad de las autoridades, realmente destapa como decían mucho que eran hechos aislados, y no parte de todo un conjunto de acontecimientos que pasan en México que no se esclarecen, que no hay justicia, es parte de todo eso y es algo que preocupa lo que está pasando con la justicia mexicana”, concluyó Carlos.

Recientemente el Presidente de la Republica se comprometió en volver a iniciar las investigaciones, para poder llegar con los verdaderos culpables de la desaparición de estos 43 hijos, hermanos, padres y amigos.

“Todos los que egresamos de Ayotzi tenemos un pedazo de él, de que no se nos puede quitar la rebeldía, yo creo que fue por lo que decidí estudiar ahí, la rebeldía que nos hace ser como somos… La normal te deja marcado, te enseña mucho y te enseñan a valorar y te enseña algo muy bonito que es la solidaridad, el compañerismo, el amor a los demás, todos éramos hermanos”, concluyó Julio.

La herida abierta

Los días 26 y 27 de septiembre de 2014, en el municipio de Iguala de la Independencia, estado de Guerrero, seis personas fueron privadas de la vida y 43 alumnos de la Escuela ‘Raúl Isidro Burgos’, fueron desaparecidos.

A cinco años de estos sucesos, las líneas de investigación señalan como presuntos responsables a miembros de la delincuencia organizada en contubernio con servidores públicos de los municipios de Iguala y Cocula.

Para la búsqueda de los 43 jóvenes estudiantes se desplegaron elementos de todas las fuerzas federales, se sumaron equipos de inteligencia, binomios caninos, helicópteros, aeronaves de reconocimiento, brigadas de buzos, laboratorios móviles, servicios forenses internacionales y se establecieron recompensas. Nada ha sido suficiente para encontrarlos.

Sus padres han acudido a instancias nacionales e internacionales, y el país entero se ha volcado en una exigencia de búsqueda y entrega con vida. Son cinco años desde aquella noche del 26 de septiembre, cuando una manifestación por mejoras en la educación pública del estado de Guerrero desató la furia de la autoridad en complicidad con la delincuencia organizada.

La llamada “verdad histórica” intentó dar explicaciones a estos hechos asegurando que los alumnos habían sido incinerados en el basurero de Cocula y arrojados al río San Juan. De éstos años de investigaciones, análisis y detenciones, la constante es la falta de justicia.

Hoy esa herida, lejos de cerrar, cada día se expone más. Instituciones de justicia han privilegiado el derecho de los presuntos perpetradores sobre el derecho a la justicia de las víctimas. Tan sólo de 2014 a 2018, se detuvieron 142 personas, entre policías de Cocula e Iguala, así como presuntos integrantes de Guerreros Unidos. El 15 de septiembre de este año, fueron liberados 24 detenidos.

“Las sentencias representan una infamia” declaró el actual subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, frente a padres de los normalistas que llevan cinco años viviendo entre la injusticia y la desesperación de no ver a sus hijos.

Aun no se sabe cuándo cicatrizará esta herida, cuándo se esclarecerá la desaparición de los estudiantes.

