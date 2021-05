Ayer el festejo, hoy a temblar por rebrote: SSG vigilará posible repunte de Covid en Irapuato

Nayeli García/Lourdes Vázquez

Irapuato.- El Secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, advirtió que Irapuato es uno de los municipios con más casos activos de Covid-19, por lo que indicó que esperarán los efectos que contraigan los festejos por el ascenso de la ‘Trinca Fresera’ a la Liga de Expansión.

“No queremos que este festejo se convierta en un velorio para varias familias”, expresó el funcionario estatal.

Mencionó que muchos, le preguntan si no le gusta el fútbol y aunque sí les gusta, también dijo que no se pueden relajar las medidas sanitarias por un festejo que podría incrementar los contagios, cuando se había venido a la baja y con cifras sostenidas.

Ayer, la celebración por parte de la afición del Club Irapuato motivó una enorme concentración de gente; muchos de los asistentes no tomaron las medidas sanitarias recomendadas para prevenir la pandemia de Covid-19.

Hasta ayer domingo, Irapuato llegó 13 mil 667 casos en el histórico y 1 mil 205 defunciones.

Las recomendaciones sanitarias salieron sobrando frente a una afición que con cervezas en mano cubrían sus cuerpos con la bandera del Irapuato, para celebrar el triunfo que advierte una racha de victorias.

El alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez, quien también olvidó el uso del cubrebocas y decidió quitárselo para levantar el trofeo del campeonato y celebrar con los jugadores.

Ejercer la autoridad

El presidente de la Comisión de Salud del Congreso del Estado, Raúl Márquez Albo, señaló que ante el riesgo de rebrote de Covid-19, es urgente que las autoridades municipales ejerzan su función de autoridades sanitarias y concienticen a la ciudadanía.

El diputado morenista dijo que desafortunadamente la ciudadanía piensa que la pandemia ya pasó y todos han bajado la guardia cuando aún no ha alcanzado la inmunidad de rebaño.

“Seguimos en semáforo amarillo, no estamos en verde y no estamos en condiciones óptimas, no estamos aún en una inmunidad de rebaño que nos pudiera permitir regresar a nuestra vida normal, estamos en condiciones muy inadecuadas en cuanto a la pandemia”, expresó.

Insistió en que es incorrecto que se baje la guardia, pues las condiciones no son seguras y un rebrote está latente en cualquier momento.

Por ello exhortó a las autoridades de todos los niveles, a que retomen su rol de autoridades sanitarias y que se vuelvan a realizar campañas de concientización.

“Aquí el ciudadano debe hacerse consciente que todavía la pandemia sigue viva, que todavía en cualquier momento puede haber nuevos brotes y que desafortunadamente.

“Esto cuesta vidas y que tenemos que ser muy cuidadosos y que debemos seguir teniendo las medidas sanitarias preventivas”, señaló.