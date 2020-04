Avistan a lobo gris por primera vez en cien años, se le creía extinto en ese lugar

Redacción

Ciudad de México.- Este viernes un vocero de la red social Facebook, anunció el lanzamiento de nuevos emoticones para permitir a los usuarios “compartir su apoyo recíproco durante este tiempo sin precedentes” provocado por la pandemia de Covid-19.

“Esperamos que estas expresiones de reacción den a las personas formas adicionales de mostrar su apoyo durante la crisis”, escribió Alexandru Voica, gerente de comunicaciones tecnológicas de Facebook para Europa, Oriente Medio y África.

Estas reacciones con el nombre de ‘Care’ (me importa) estarán disponibles a partir de la próxima semana. En Facebook, la aplicación principal lucirá como un emoji sosteniendo un corazón, mientras que en Messenger habrá un corazón latiendo.

We’re launching new Care reactions on @facebookapp and @Messenger as a way for people to share their support with one another during this unprecedented time.

We hope these reactions give people additional ways to show their support during the #COVID19 crisis. pic.twitter.com/HunGyK8KQw

— Alexandru Voica (@alexvoica) April 17, 2020