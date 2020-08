Avión se sale de la pista al aterrizar y se parte en dos

Redacción

India.- Un avión de Air India Express que llevaba 191 personas a bordo y que había despegado desde Dubai, se salió de la pista mientras aterrizaba en el Aeropuerto Internacional de Kozhikode en Karipur, lo que resultó en que aparentemente se partiera en dos.

Autoridades no han dado a conocer el número de muertos o heridos pero se sabe que varios resultaron lesionados y tuvieron que ser trasladados de emergencia a hospitales cercanos.

En el lugar ya se realizan operaciones de rescate. De acuerdo con medios locales, los restos de la aeronave que se partió en dos, se esparcieron a lo largo de la pista.

El accidente tuvo lugar en medio de fuertes lluvias que han afectado a la región.

#WATCH Kerala: Dubai-Kozhikode Air India flight (IX-1344) with 190 people onboard, skidded during landing at Karipur Airport today. (Video source: Karipur Airport official) pic.twitter.com/6zrcr7Jugg

— ANI (@ANI) August 7, 2020