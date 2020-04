Averigua las últimas novedades que incorporan los mejores refrigeradores

Redacción

Australia. – Un gigantesco sifonóforo fue filmado por una expedición del Instituto Schmidt Ocean en las aguas del Parque Marino de Ningaloo.

Esta es una especie marina emparentada con las medusas y forma colonias flotantes con sus alargados tentáculos.

Quienes grabaron estiman que este ejemplar alcanza los 47 metros de largo y mide 15 metros en el diámetro de su anillo exterior. La institución comentó lo siguiente a través de Twitter: “Parece que este espécimen es el más grande jamás grabado, y en una extraña pose de alimentación parecida a un ovni.

Rebecca Helm, bióloga de la Universidad de Carolina del Norte, explicó lo siguiente: “la creatura está hecha de millones de clones interconectados”.

Añadió finalmente esto: “Existen cerca de una docena de diversos trabajos que un clon puede cumplir en la colonia, cada uno de ellos está especializado en una tarea específica”.

Check out this beautiful *giant* siphonophore Apolemia recorded on #NingalooCanyons expedition. It seems likely that this specimen is the largest ever recorded, and in strange UFO-like feeding posture. Thanks @Caseywdunn for info @wamuseum @GeoscienceAus @CurtinUni @Scripps_Ocean pic.twitter.com/QirkIWDu6S

— Schmidt Ocean (@SchmidtOcean) April 6, 2020