Aventaja Santillana 3 a 1 rumbo a la reelección

El 81% de los entrevistados consideró que la inseguridad es el principal problema del municipio, el nivel más alto que ha alcanzado este rubro en los últimos años. Andrés Manuel López Obrador es segundo lugar en las preferencias para Presidente de la República

#CorreoData / TAG

León.– El candidato panista a la presidencia municipal Héctor López Santillana parece tener el camino trazado a la victoria, de acuerdo con el más reciente estudio elaborado por la empresa encuestadora TAG, que revela que supera casi tres a uno a los aspirantes de la coalición “Juntos Haremos Historia”, Ernesto Oviedo, y del PRI, Clemente Villalpando Padilla.

La adversidad para el candidato priista es aún mayor si se considera que casi la mitad de los leoneses encuestados ven al partido tricolor como la opción por la que jamás votarían.

Es relevante destacar que el 28.8 por ciento de los encuestados reconoció aún estar indeciso sobre por quién votará; además que uno de cada tres votantes reconoció que aún podría cambiar de opinión.

Las tendencias hasta hoy indican que el voto duro del PAN permitiría al alcalde tener la mayoría en el Ayuntamiento, con dos síndicos y seis regidores, mientras que PRI y Morena apenas alcanzan dos regidurías, respectivamente, y dos puestos más estarían por definirse el 1 de julio.

Resulta notable que partidos con presencia importante a nivel nacional, como el Verde Ecologista y el PRD, no alcanzarían a tener ni un edil en esta ocasión, ya que sus números son muy bajos.

La victoria que se vislumbra para la alcaldía es un reflejo de lo que se espera para la contienda por la gubernatura, pues León le daría casi el 60% de los votos a Diego Sinhué Rodríguez, otorgando apenas un 11% a Ricardo Sheffield y a Gerardo Sánchez, respectivamente.

En la contienda presidencial, el sufragio se divide entre el 31% de Ricardo Anaya, el 30% de indecisos y el 23.6% que da su preferencia a Andrés Manuel López Obrador.

A pesar de que el voto panista impera en la ciudad más grande del estado, de ser reelecto López Santillana deberá trabajar para disminuir los índices de inseguridad, o la percepción de los ciudadanos, ya que el 81 por ciento de los encuestados se refirió a este tema como el que más le preocupa.

También es destacable el desconocimiento que el electorado tiene sobre las propuestas de los candidatos, pues el 80 por ciento reconoció no estar familiarizado con su contenido.