Pese a las protestas de los comerciantes, la alcaldesa aseguró que sí construirán la ciclovía en la avenida Enrique Aranda Guedea

Carolina Esqueda

León.-Pese a las protestas generadas por los comerciantes de la avenida Enrique Aranda Guedea contra la colocación de una ciclovía en la zona, la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos dijo que se mantendrán firmes en realizar la obra.

Y es que dijo esta será en beneficio de quienes utilizan ese medio de transporte. Mientras que los opositores son un grupo reducido de comerciantes que no tienen permisos para instalar sus puestos en la vía pública.

Lee también: Ale Gutiérrez pide no “politizar” canje de animales de carga en León

Avenida Enrique Aranda Guedea Foto: Carolina Esqueda

“Esta ciclovía va a beneficiar a muchísima gente, en esa zona son muy poquitas las que están inconformes. No son todos los comerciantes, están muy focalizados y no tienen ni siquiera permiso y no cumplen con la ley. Entonces tenemos que platicar con ellos para ver cómo siguen llevando el pan a su casa sin violentar la parte normativa. La ciclovía va; pero buscando que todos salgan ganando” afirmó al respecto.

Comerciantes mantienen oposición a ciclovía

Desde la semana pasada un grupo de comerciantes ha encabezado protestas en contra de la obra. Estos afirman que el proyecto no fue socializado con ellos y que se enteraron de su construcción luego de varias visitas de inspección de Desarrollo Urbano y la Dirección de Comercio y Consumo para verificar si tenían sus permisos en regla.

Avenida Enrique Aranda Guedea Foto: Carolina Esqueda

Este martes los inconformes realizaron un simulacro en el sitio acompañado de manifestaciones en contra. Pues aseguran que les afectará las ventas debido a que ya no podrán estacionarse sobre el carril derecho de la vialidad; ni colocar sus puestos sobre la banqueta, e incluso sobre el arroyo vehicular.

Alejandra Gutiérrez afirmó que de parte del municipio habrá toda la disposición de dialogar con los inconformes y buscar soluciones en conjunto. Recordó que enfrentaron una resistencia similar al momento de construir el kilómetro de ciclovía en bulevar Bocanegra. La cual hasta la fecha no ha afectado ni al comercio ni a la movilidad.

Acuerdan dos mesas y revisar el proyecto

Los quejosos tras reclamar que en la manifestación en sitio no recibieron la visita de las autoridades municipales, acudieron de nueva cuenta a protestar en la presidencia durante el miércoles ciudadano. Después sostuvieron una reunión que se prolongó por más de 2 horas.

El director de Obra Pública, Israel Martínez Martínez, afirmó que tras el diálogo lograron acordar 2 mesas de trabajo para resolver el conflicto de los comerciantes semifijos que no han podido tramitar sus permisos. Así como para hacerle adecuaciones al proyecto de obra y que no afecte el estacionamiento de vehículos.

“Nosotros como Obra Pública en conjunto con Movilidad vamos a revisar las características y geometrías de la ciclovía propuesta. De ser necesario se pueden hacer algunas adecuaciones. De ninguna manera se va a cambiar la movilidad de la gente; se incorpora una ciclovía que sea segura para los ciclistas. Se mantiene el estacionamiento donde actualmente existe y se mantiene el carril de circulación que es uno por sentido” explicó al respecto.

Por el momento el proceso de licitación de la ciclovía quedó detenido en lo que se definen las adecuaciones, que por lo pronto estaban presupuestadas en 3.5 millones de pesos.

MJSP