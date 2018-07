Avenida División del Norte, un peligro para automovilistas y peatones

Vecinos se han visto en la necesidad de colocar ladrillos y escombro al interior de los estos baches para minimizar las malas condiciones de la avenida

Alberto Segovia

Irapuato.- Circular por la avenida División del Norte es todo un desafío tanto para los automovilistas como para las personas a pie, pues al menos en cada metro se encuentran un bache de al menos medio metro de diámetro.

Correo realizó un recorrido en esa vialidad, que es una de las más transitadas de Irapuato y que atraviesa al menos tres colonias: Las Trojes, La Segunda de San Gabriel y Los príncipes, y en tan sólo 800 metros fueron contabilizados 78 baches de menos de medio metro de diámetro y otros 35 con casi 20 centímetros de profundidad.

Los vehículos que pasan por esta avenida tienen que esquivar los baches que se van apareciendo en su camino y se convierte en un martirio no sólo para los conductores, sobre todo para los que no conocen las condiciones de la vialidad, pues van atentos a los hoyos que pudieran cruzarse por su trayecto.

Las malas condiciones de la avenida no sólo afecta a los automovilistas sino también a los comerciantes de la zona, comentó Noemí Martínez, quien trabaja en un local de venta de materiales de construcción, quien dijo que “con eso de las lluvias, hay veces que llegan algunos cliente y nos dicen que caen en los hoyos porque no se ven y que sus carros pegan bien feo”, y los clientes prefieren ya no regresar a comprar.

Guadalupe García, ha vivido sobre esta avenida desde 1975 y comentó que las autoridades “solo vienen a darle una manita de gato y cuando vinieron a tapar los baches, la compactadora que traían no servía y ahí están las consecuencias”.

Por lo que los colonos se han visto en la necesidad de colocar ladrillos y escombro al interior de los estos baches para minimizar las malas condiciones de la avenida, pues no ven para cuándo se le dé una intervención integral.

