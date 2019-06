Avengers se queda corta, a unos 20 mdd de Avatar

De acuerdo con las estimaciones, Endgame no le llegó como la película más taquillera en el cine moderno, probablemente porque no dejó con ganas de volver a sus fans

México.- De acuerdo con las estimaciones, Avengers: Endgame no le llegó a Avatar como la película más taquillera en el cine moderno: podría quedarse a unos 20 millones de dólares de su objetivo.

Esta semana, la obra de Marvel y Disney tendrá una entrada de 6.3 millones de dólares en la taquilla de Estados Unidos, mientras que en el resto del mundo se esperan no más de 2 millones; lo que la dejaría actualmente a unos 30 millones de su meta. 2 mil 757 millones de Iron Man y compañía, contra 2 mil 787 de la película de James Cameron.

Definitivamente sorprende que la famosa y poderosa franquicia no haya alcanzado las cifras que tuvo Avatar hace 10 años, aunque toda la taquilla que estaba destinada a recaudar la hizo en sus primeros 10 días, cuando alcanzó la barrera de los 2 mil millones y después cayó rápidamente porque no gente no está muy interesada en volver a ver el desenlace de la Saga del Infinito.

Se cree que también se debe a que Avatar se exhibió en salas IMAX y 3D, lo que aumentó el boleto de entrada; además, dura menos que Endgame lo que significa más funciones al día. De cualquier manera, Fox ya es parte de Disney, así que los récords quedan en la misma casa de franquicia.

