Ave zombie causa terror en redes

Redacción

California.- Un video se hizo rápidamente viral en redes sociales luego de que alguien lograra captar unas increíbles imágenes de un supuesto ‘pájaro zombie’ caminando por las calles, generando expectativa entre los testigos.

El metraje solo dura unos pocos segundos y en él aparece el pájaro negro con los ojos en blanco y en una pose totalmente aterradora.

El usuario de Twitter @Unexplained publicó el video preguntando a sus seguidores de lo que se trataba.

De inmediato el video se compartió masivamente y hasta el momento tienen más de 140 mil reproducciones. No obstante, hay quien denuncia que el video es editado y no hay razón por la cual tener miedo.

Aquí el aterrador momento:

Is this guy okay? pic.twitter.com/LGYLwfzJC9

— The Unexplained (@Unexplained) August 1, 2020