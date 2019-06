Avanzan servicios básicos para lotes de IMUVI

Sin contratiempos, se nivela terreno y se instala agua potable y drenaje para viviendas que se otorgarán a los policías municipales y a otras personas que estarán ubicadas en la comunidad El Guayabo

Nancy Venegas

Irapuato.- Sin contratiempos avanzan los trabajos para la instalación de servicios básicos en los lotes que se otorgarán a los policías municipales. Será en Julio cuando la Japami inicie las obras para introducir agua potable y drenaje.

Tal y como la Administración municipal lo prometió antes de que termine el año, los lotes que se ofertaran prioritariamente a los efectivos de seguridad, tendrán servicios básicos.

Al informar que el IMUVI dispone de más de 300 lotes para atender la demanda de vivienda de la población, el titular del Instituto, José Martín López Ramírez, dijo que en noviembre se publicará la convocatoria para quienes estén interesados en adquirirlos.

“Es un programa que lo maneja la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en el tema de lotes con servicios no serían exclusivos para los policías sino para la población en general y entrarán los policías interesados en adquirir un terreno, la cantidad de policías no la puedo decir porque es un tema de seguridad, obviamente no se puede concentrar a un número importante de policías en un mismo lugar por estrategia deben estar dispersados, no hemos sacado la convocatoria para los terrenos, lo estaremos haciendo hasta noviembre o diciembre”.

López Ramírez, comentó que actualmente en la reserva territorial ubicada en la comunidad El Guayabo, se dispone de 136 lotes, se llevan a cabo los trabajos de nivelación de terrenos.

“Para que el próximo mes entre la Japami a realizar las obras de drenaje y agua potable”.

