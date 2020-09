Avanza recuperación de Corredor Industrial

Redacción

Irapuato.- El director de Economía y Turismo, Luis Gerardo Hernández Hernández señaló que en medio de la contingencia sanitaria por coronavirus, la economía local se recupera poco a poco y el municipio se coloca entre las ciudades del Corredor Industrial con menores afectaciones.

El funcionario destacó que la cifra de desempleo de Irapuato se encuentra por debajo de León, Silao y Celaya, cuyos sectores económicos no son tan versátiles.

“Resultamos no tan afectados como otros municipios, la ocupación laboral en Irapuato, es muy resiliente. Afortunadamente muchas de nuestras empresas son esenciales, no se detuvieron y no resultaron tan afectados como en otros municipios”, puntualizó.

Poco a poco, las industrias retornan a sus actividades, con lo que se reactiva la economía y la generación de empleos, como el sector agroindustrial, de los más fuertes y principales economías municipales.

De enero a julio se contabilizaron tres mil 777 empleos perdidos. No obstante, en julio se recuperaron 980 empleos del sector manufactura, esto, en comparación con municipios como Celaya, que presenta cuatro mil 800 empleos perdidos y León, con 26 mil 725 empleos, con sectores sumamente afectados como el cuero, calzado y vestido.

Luis Gerardo Hernández señaló que el municipio cuenta con un manejo responsable de la pandemia, lo que ha beneficiado a los sectores que comienzan a recuperarse poco a poco.