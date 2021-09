Luz Zárate

Celaya.- Aunque ha recibido presiones de grupos al interior del PAN que pretendían “conservar sus cotos de poder”, así como las sugerencias de varias personas para la conformación de su gabinete, el alcalde electo Javier Mendoza Márquez, aseveró que no aceptará imposiciones de nadie y que fue él quien eligió a los mejores perfiles y a quienes define como “un equipazo”.

“Se los digo con honestidad, sí hubo presiones pero no atendimos a ninguna… El PAN como instituto político no, los grupos al interior del PAN sí, porque todos querían cotos de poder, cosa que ya en esta administración no se va a dar”, declaró el presidente municipal electo.

Mendoza Márquez aseguró que no tiene compromisos, ni facturas políticas pendientes por pagar. Tajante, dijo que la elección y decisión de los futuros funcionarios fue suya y “si fallan es su culpa y si hacen las cosas bien es su acierto”.

“El único que va a tomar la decisión voy a ser yo, no voy a aceptar ni presiones ni recomendaciones de nadie. Celaya es un municipio libre y soberano. Sus autoridades fueron electas por su ciudadanía para que él respondiera ante ellos y no voy a permitir la presión de nadie… Esta gente es de primer nivel (refiriéndose al gabinete), es de ligas mayores, es un equipazo”, afirmó.

En rueda de prensa, Mendoza Márquez informó los nombres de quienes formarán parte de su gabinete. Aunque aún falta por definir a algunos, este sábado informó los nombres de la mayoría de las dependencias centralizadas; en algunas descentralizadas está pendiente el aval de los consejos o los patronatos.

Los pendientes

En el caso de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, sigue en análisis si ratifican a Miguel Ángel Simental como titular del área y de la cual dependen la dirección de Policía, Fiscalización, Protección Civil, Tránsito y Vialidad y el C4.

Mendoza Márquez aseveró que Simental ha hecho “un gran trabajo”, pero sigue analizando su permanencia.

También está en análisis si ratifican a la actual tesorera Lourdes Herrera.

El edil electo señaló que está pendiente por definir si en el Sistema Municipal del Deporte se ratifica a Jorge Medina o se nombra a la actual regidora independiente Mónica Delgado, pues a ella también la han considerado para ser la directora del DIF. En la dirección del Medio Ambiente está considerado el actual director Gastón Peña y en Movilidad y Transporte se podría ratificar a Trinidad Martínez Soto, pues es uno de varias propuestas para el cargo.

Para Jumapa hay tres posibilidades, pero el más viable es Roberto Castañeda, que actualmente es subsecretario de Administración y Eficiencia de los Recursos Naturales de la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural (SDAyR).

Mendoza señaló que para la elección de los funcionarios escuchó a los ciudadanos, a través de las cámaras empresariales y colegios de profesionistas, quienes le sugirieron los nombres de algunos celayenses destacados, con capacidad, experiencia y que tienen amor por Celaya.

“Escuché a la ciudadanía y, en base a la ciudadanía organizada (sic) que me hicieron su propuesta, yo tomé una decisión, porque quien va a dar la cara ante los problemas va a ser un servidor. Es un equipo de primer nivel”, señaló.

Reveló que su secretario particular será Ramón Medellín Aguirre, de quien ocupó el mismo cargo cuando fue alcalde por primera vez hace 32 años.

Al frente de la Secretaría del Ayuntamiento, estará Jorge Gámez Campos, quien fue su coordinador de campaña y de quien destacó tiene maestría en Ciencias Políticas en el extranjero y es una persona de 35 años “muy talentoso, con muchos estudios y muy comprometido con Celaya”.

Gabinete entrante

Secretaría del Ayuntamiento: Jorge Gámez Campos

Secretaría Particular: Ramón Medellín Aguirre

Secretaría de Seguridad Ciudadana: Se analiza si Miguel Ángel Simental

Tesorería: Es probable que repita Lourdes Herrera Rodríguez

Obras Públicas: Marco Antonio Hernández

Desarrollo Urbano: Jorge Granados Valencia

IMIPE: Sergio Martínez León

Desarrollo Económico: Eduardo Knapp Hernández

Desarrollo Social: Francisco Arreguín

Oficialía Mayor: Ericka Samanta Cruz

Servicios Municipales: Ivonne Torres Moreno

Dirección Jurídica: Jorge Ramírez Montoya

Instituto Municipal de Arte y Cultura: Héctor Gómez de la Cortina

Instituto Municipal de Celaya para la Inclusión y Atención de Personas con Discapacidad (INCLUDIS): Eduardo Vargas

Instituto Municipal de la Mujer: Isaura Cano Díaz

Instituto de la Juventud: Jesús Hurtado

