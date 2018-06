Avalan donar autos fuera de circulación a Bomberos

Son 40 vehículos que están aún por entregarse, después de dos años de haber sido solicitados a municipio

Maria Espino

Guanajuato.- Tras casi dos años de que los Bomberos Voluntarios de Guanajuato A.C., pidieron al gobierno municipal que les regalaran como chatarra los carros que ya no circulan y que tiene amontonados en el sitio de trasferencia, finalmente ayer durante la sesión del Pleno del Ayuntamiento se avaló la donación de 40 vehículos.

Y es que no se había podido hacer la donación debido a que los carros en cuestión no estaban desafectados, pues carecían de la factura de varios por lo que el Municipio no podía comprobar la propiedad y por ello no se podía hacer la separación del patrimonio municipal.

Luego de algunas investigaciones que realizó el jurídico municipal, Ángel Araujo Betanzos, para encontrar una opción legal para poder desafectar los vehículos, finalmente se consiguió, aunque no se sabe cuál fue el camino que se siguió para solucionar el tema.

Al respecto, el regidor Julio Ortiz Vázquez, secretario de la Comisión de Hacienda y Cuneta Publica, explicó que para lograr la desafectación tuvieron que recabar la documentación que hacía falta, garantizó que los expedientes correspondientes a los 40 vehículos están completos y aseveró que todo está en regla. Agregó que aún no se ha fijado una fecha para la entrega de los autos a los Bomberos