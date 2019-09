Avalan camionetas para el city manager

También aprueban en comisión sueldo de Arturo Durán Miranda; el costo de los vehículos de ‘lujo’ será de 550 mil pesos cada uno

Daniel Vilches

León.- Este lunes el Comité de Adquisiciones aprobó el pago del Administrador de Servicios Municipales, Arturo Durán Miranda por un monto de 95 mil pesos mensuales.

“No hay nada de eficiencia presupuestal, no hay austeridad aquí, (…) le están dando muchos beneficios”. Vanessa Montes de Oca, Regidora del PRI

A ello, se agrega además, la aprobación de un dos camionetas ‘de lujo’ con un valor de 550 mil pesos cada una.

La regidora del PRI, Vanessa Montes de Oca, criticó que al funcionario municipal se le otorguen estos beneficios, aún con el gasto que tendrá la nueva dependencia, sobre todo porque su trabajo será de campo en las calles leonesas.

“De 550 mil pesos son las camionetas y van a ser dos, y aparte le van a dar otros tres vehículos que dicen que son usados, aunque no nos especificaron. Las camionetas son nuevas y no me parece porque en un vehículo normal de uso rudo se puede hacer el mismo trabajo”, criticó la funcionaria.

Señaló que si bien la oficina del administrador estará en la Presidencia municipal, ésta no debería tener tantos gastos.

“¿Por qué tiene que costar tanto una oficina para un Administrador de Servicios que se supone debe de andar en la calle, levantando y revisando el funcionamiento de los servicios públicos?”, destacó.

El administrador también tendrá un recurso de 37 mil pesos para gasolina.

