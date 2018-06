Avala TEPJF registro de candidatura de Yulma Rocha

El PAN señaló que la firma de la priista que plasma en la credencial electoral no coincidía con la firma del ‘Informe de capacidad económica’ que le permitió la candidatura

Nayeli García

Irapuato.- El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación falló en contra del recurso de impugnación del Partido Acción Nacional (PAN) para la anulación del registro de Yulma Rocha Aguilar, como candidata del PRI a la presidencia municipal de Irapuato.

El PAN interpuso en abril pasado un recurso de revisión para la anulación de la candidatura de la priista ante el Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato (TEEG) al señalar que la firma de Yulma que plasma en la credencial electoral no coincidía con la firma del ‘Informe de capacidad económica’ que le permitió la candidatura a la alcaldía irapuatense.

Sin embargo el TEPJF consideró infundados los alegatos del Acción Nacional y confirmó la candidatura del PRI en Irapuato, no obstante volvió a impugnar ante la Sala regional Monterrey, la cual resolvió que el ‘Informe de capacidad económica’ no es requisito para obtener la candidatura y no hay disposición legal aplicable para esos casos.

La resolución del caso SM-JRC-111/2018 señala que “con independencia de que la autoridad administrativa tenga o no la obligación legal de verificar la coincidencia de firmas en los documentos que el actor confronta, el PAN parte de la premisa incorrecta de considerar que el informe de capacidad económica es un requisito que se establece en el artículo 190 de la Ley Electoral”.

Por lo que resuelve archivar el expediente como asunto concluido y, en su caso, devolver la documentación presentada por el responsable.

RC