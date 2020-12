LISTO. No por anunciado y cantado resulta anecdótico el anuncio hecho por el PRI en Guanajuato anoche en su consejo político estatal que avaló la coalición parcial con el PRD que incluirá poco más del 50% de los municipios y de los distritos locales en disputa en la siguiente elección.

PARA ACOSTUMBRARNOS. Trascendente, porque no es la excepción sino la regla que veremos en los años por venir, por lo menos de aquí a 2024. Formalmente son solo el PRI y el PRD los que formalizan la alianza, pero en los hechos, el pacto incluye al PAN.

ENEMIGO COMÚN. Un hecho que queda claro más por lo que no se dijo en los discursos priistas que pronunciaron ayer sus dirigentes que por lo que ahí se dijo. Ni una mención hacia los gobiernos panistas en el estado. Todos los cuestionamientos dirigidos a la 4T.

DETALLES. Al discurso que ‘polariza’ desde las mañaneras, a quienes mandan al diablo las instituciones, a quienes hilan decisiones equivocadas para los mexicanos. 24 municipios que excluyen a Celaya, Irapuato y León que concentran la mitad del padrón electoral aunque sí habrá en los distritos, los dos de Celaya y uno de León.

LA RUTA. Una coalición en la que prevalece la mano del PRI para poner candidatos en 19 municipios y en ocho distritos y que le otorga una rebanadita de pastel al sol azteca que parece condenado a la disolución.

DAMNIFICADOS. El objetivo de la coalición es cerrar el paso a Morena y sumar para mantener a flote a los dos partidos que en Guanajuato más han sufrido con la irrupción del partido gobernante en lo federal.

DE FACTO. Una sintonía PRI, PAN y PRD que seguramente veremos con más asiduidad en el Congreso local. Ayer estos partidos fueron juntos para sacar adelante deuda y procurador estatal de los Derechos Humanos y seguramente hoy irán juntos con el Presupuesto de Egresos.

CAMPECHANO. Es el nuevo entorno en el que, en Guanajuato los tres se alinean en contra del adversario común, teniendo a la cabeza al blanquiazul; en otras entidades la cabeza será el PRI y en una que otra, el PRD.

APUESTA. Ya sabemos que en cuestiones electorales, no siempre uno más uno suman dos. Un ensayo para saber si el experimento funciona. El PAN quiere asegurar control de daños y enfrentar un desgaste natural en el ejercicio del poder en esta entidad.

VEREMOS. El PRI y el PRD van a enfocar sus baterías en criticar lo federal para que solo sea Morena el verdadero contrapeso en lo local al PAN. Un coctel que parece prometer, aunque en la práctica no se puede dar nada por hecho.

LA DEL ESTRIBO…

Bueno, bueno. Y en la novela de la pugna morenista, ayer la dirigente estatal en funciones de presidente, Alma Alcaraz Hernández por fin se pudo tomar la foto con su dirigente nacional Mario Delgado, luego de que hace unos días Ernesto Prieto le diera ‘madruguete’ y se tuviera que conformar con una foto con la número dos, Citlali Hernández.

¿Eso aclara las cosas? Por supuesto que no, según nos dice la tortuosa historia del morenismo que siempre nos depara sorpresas permanentes y recursos que posponen el final de guerras intestinas interminables.

El problema es que llega la hora de definiciones institucionales importantes en el proceso electoral. ¿Quién le va a levantar la mano a los candidatos y a operar la estrategia en la entidad? Peor aún, hay municipios como Salamanca en donde la guerra soterrada por el género del candidato hará crisis hasta la antesala de los registros.

BÁRBARA BOTELLO Y AURELIO: UNA RELACIÓN COMPLICADA

Si una relación fue intensa entre las muchas que entabló Bárbara Botello entre 2009 y 2015, cuando vivió la plenitud de su poder de influencia en el PRI, fue con Aurelio Martínez Velázquez.

Fue ella una de las que convenció al entonces líder empresarial de sumarse al PRI y hacerse candidato a diputado federal en los tiempos y en un estado en donde los empresarios han sido más proclives a ‘empanizarse’.

Pero por el perfil de ambos, era imposible esperar que estuvieran permanentemente cohesionados. La buena relación duró todo un trienio justo cuando el PRI fue solo oposición, pero que se modificó cuando el tricolor llegó al poder en León.

Se deterioró conforme avanzó el convulso gobierno de Botello en esta ciudad e hizo crisis cuando llegó el momento de definir quién sería el abanderado para suceder a la propia tricolor.

Y justo hace seis años, la entonces alcaldesa estallaba cuando el entonces regidor del Ayuntamiento, Aurelio Martínez Velázquez recibió y atendió con todos los honores en su domicilio al doctor Ángel Córdova Villalobos, fuerte aspirante a ser el candidato de la coalición PRI-Verde-Nueva Alianza a la alcaldía de León.

El famoso ‘Chachis’ tuvo como compañero de travesura al también regidor -pero de Nueva Alianza- José Luis Zúñiga, actual dirigente del partido Redes Sociales Progresistas.

En ese momento, para Botello, el doctor Córdova era algo así como ‘el enviado del mal’, pues ella siempre quiso que su secretario de Ayuntamiento, Martín Ortiz, fuera el candidato de la alianza.

El resto de la historia se conoce. El dato que conviene rescatar es que hoy, los anfitriones de Córdova Villalobos son aliados políticos muy lejos del PRI y en una nueva aventura como es el partido que representa el profesor Zúñiga.

Aurelio Martínez podría ser ahora sí el candidato a la alcaldía de León, aunque no por Morena -como soñó en su momento ‘Chachis’-. La gran paradoja es que su incursión termine favoreciendo a Acción Nacional porque dividirá el voto opositor.

VICENTE ESQUEDA: LA MILITANCIA NO INVALIDA; LAS LEALTADES CONDICIONAN

Forma y fondo. La forma fue salvada con creces. El fondo es el mismo que en el análisis de la ombudsperson nacional: ¿a quién le debe el cargo? Por eso vale la conclusión: a imagen y semejanza del espíritu que lleva a Rosario Piedra Ibarra a la CNDH, Vicente Esqueda llega a la PEDHG.

Para consumar la elección de Esqueda Méndez como procurador estatal de Derechos Humanos, el PAN-Gobierno tomó las precauciones que no asumió hace cuatro años en la descuidada ruta que construyó para nombrar a Raúl Montero de Alba con apenas 23 votos a favor y muchos cuestionamientos sobre su perfil.

Salvo los cuatro diputados de Morena que votaron por las otras dos opciones, el resto de los 32 diputados que incluyeron al PRI, PRD, Verde y el resto de ‘la chiquillada’, avalaron el nombramiento de Esqueda.

Los azules en el poder pudieron articular una negociación conveniente con varios partidos e incluso el arribo de Esqueda se vio favorecido por la buena relación personal que este tiene con la dirigencia del partido Verde.

La forma fue casi impecable. No hay manera de replicar jurídicamente la escaramuza. Por eso, los panistas se ufanan de que no se puede equiparar la llegada de Esqueda con la accidentada operación que llevó a Rosario Piedra Ibarra a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, impugnada incluso por el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, quien unos días después del nombramiento en el Senado reclamaba públicamente.

“En Guanajuato evidentemente contestaremos las recomendaciones pero no les damos validez, no aceptaremos esas recomendaciones dado que el origen está viciado. Sí las tendremos que contestar porque nos obliga la ley a contestar, pero no nos obliga a acatarlas. Ya lo hemos manifestado todos los gobernadores de Acción Nacional porque no podemos permitir que se pisoteen las reglas y el estado derecho, sobre todo en un tema tan sensible”.

En esa declaración, el mandatario estatal cuidó de cuestionar el proceso más que la militancia de Piedra Ibarra, que había sido candidata morenista en Nuevo León.

Y tenían razón. Por eso en Guanajuato se cuidaron, pero acá la pregunta es de fondo. Ni siquiera por la extracción partidista en sí de Esqueda, que además ya fue magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa. Atributos técnicos puede tener, aunque no experiencia en temas de derechos humanos.

El problema es de origen: ¿a quién le debe el cargo Esqueda Méndez en un estado y en un sexenio en el que el titular del Poder Ejecutivo tiene que palomear cualquier cargo de importancia y este lo es por la coyuntura que vive Guanajuato en temas de violencia y desaparición forzada, entre otros?

“Lo mismo se hace en todos lados”, me decía un legislador hace unos días. Y tiene razón. Hoy vemos que a nivel federal y en Guanajuato se repiten las mismas prácticas de ‘mayoriteo’, ‘agandalle’ legislativo, cooptación de oposiciones y la conclusión es que el poder se ejerce, no se comparte. Pero no lo justifica. Está mal allá y acá.

En otras palabras, el PAN-Gobierno no va a poner la iglesia en manos de Lutero. Como no lo hace a la hora de elegir contralores ni funcionarios supuestamente autónomos que puedan representarle problemas de gobernabilidad. Se elige para contener. No para darle voz y armas a la sociedad.

Mientras haya mayorías partidistas avasallantes, esta historia se repetirá. Con panistas, morenistas, neoliberales, cuatroteístas, conservadores, ‘chairos’ o ‘fifís’.