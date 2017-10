Reconoce el gobernador que fue acelerada la toma de decisiones para definir a su candidato a la gubernatura, pero era necesario por los tiempos electorales

León.- Por las condiciones electorales que se avecinan para el 2018 era necesario que el Consejo Político del PAN propusiera el método de designación para definir al candidato a la gubernatura de Guanajuato, avaló el mandatario estatal, Miguel Márquez Márquez.

“Yo lo que veo es que viene una elección que no será sencilla, porque viene el tema de equidad de género, tienes que dejar la mitad de los espacios para mujeres ¿Cómo le vas a hacer para que se definan estos espacios? La gran mayoría de los alcaldes quieren reelegirse y no podrán hacerlo todos, tiene que hacerse con un buen análisis y esto va a implicar temas de designación. Si se da el Frente Amplio, se tendrá que buscar espacios y buenos acuerdos”

Destacó que esta propuesta fue aprobada por una ‘abrumadora mayoría’ entre los consejero del partido, incluyendo el voto de Humberto Andrade, y Alfonso Ruíz Chico, presidente y secretario del Comité Directivo del PAN en Guanajuato respectivamente, y agregó que este método abonará a definir a los candidatos a los puestos de elección popular, por las reglas de paridad, por la reelección a la que aspiran algunos alcaldes y por la creación del Frente Amplio Ciudadano.

“(…) dadas estas circunstancias y a un mes de establecer ante el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato qué método se va a seguir, yo sí creo que era importante definir”, aseveró.

Reconoció que tal vez sí fue un poco acelerado tomar esta decisión, pero defendió, que por el tiempo tan corto que hay para informarle a la autoridad electoral quien encabezará el proyecto el próximo año, esto era necesario.

“Ya inició el proceso electoral, es una decisión que se tomó en el consejo (…) en la vida se toma decisiones, pero que las decisiones sean para el beneficio de la colectividad”, comentó.

Reconoce no tener ventaja ante Zavala

Daniel Vilches

León.- Pese a que reconoció no tener tanta ventaja ante Margarita Zavala o Ricardo Anaya, el gobernador del estado, Miguel Márquez Márquez, reiteró su disposición por ser el candidato del PAN a la presidencia de la República si así se requiriese, sin embargo se dijo enfocado en este momento en gobernar el estado.

“Yo lo que he comentado siempre, yo no me voy a distraer de mi estado, yo estoy metido de lleno a quien en el trabajo, en mis responsabilidades, pero igual si el día de mañana sale la coyuntura pues ahí está, y sino pues no pasa nada”, declaró.

Respecto a los rumores que hay, en cuanto a que también ambiciona la presidencia del Comité Directivo Nacional del PAN, el mandatario insistió en que su lugar en este momento es en Guanajuato.