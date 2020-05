Avala CNTE decisión pero se opone a ‘madrugar’

Nayeli García

Irapuato.- A Esther, la Fiscalía General del Estado (FGE) le negó la oportunidad de buscar entre los cuerpos no identificados en Guanajuato a su hermano, Moisés Rodríguez Razo quien desapareció el 27 de agosto del 2019; casi nueve meses después incertidumbre y lágrimas, le avisaron que el cuerpo siempre estuvo en el Servicio Médico Forense (Semefo) de Irapuato.

“Yo estaba viniendo al Semefo aquí (Irapuato) y me decían que no, que no había ningún cuerpo con sus características, y que no era él, no enseñaban fotos y que no era él (…) fue un mal trabajo del Semefo, del Ministerio Público porque todo el tiempo estuvo aquí y me lo negaron y nunca me dijeron que ahí lo tenían y decían que no había nada”, compartió Esther Rodríguez, quien apenas el 6 de mayo pasado fue sepultar a su hermano de tan sólo 25 años.

Moisés salió ese día a entregar un encargo de comida del negocio de su hermana en la colonia Las Eras y nunca regresó, al día siguiente fue encontrado sin vida envuelto en una cobija junto al canal de riego entre Floresta y El Comunal, y desde entonces permaneció como no identificado, pese a que su hermana acudió al menos ocho veces a preguntar y ofrecer sus pruebas genéticas.

La historia de Moisés no es la única; el colectivo ‘A Tu Encuentro’ y ‘Sembrando comunidad’ ha reunido a cientos de familias que buscan a sus familiares y no han sido escuchados y que han perdido la confianza en el trabajo de la FGE, pues les niegan la información y les cierran la puerta en la cara.

José Gutiérrez, representante de los colectivos, comentó que el 11 de mayo pasado solicitaron al gobernador Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, la fiscal Carlos Zamarripa y la entonces subfiscal Claudia Mota entrar al Semefo para identificar junto con las familias los cuerpos no identificados que se tienen bajo resguardo.

Aunque se tenía el aviso, los integrantes de los colectivo no pudieron acceder a las instalaciones y luego de casi dos horas de espera, decidieron cerrar una de las vialidades a fin de ser escuchados, gritando la consigna de “Queremos información es nuestro derecho”, “Vivos se los llevaron y vivos los queremos”.

Luego de algunos minutos, las autoridades ministeriales optaron por permitir que entraran a revisar los expedientes y poder buscar entre los cuerpos no identificados a sus familiares desaparecidos.

“Nos vieron la cara”

Los familiares de los desaparecidos de diferentes partes del estado, también expresaron su inconformidad ante la aprobación de la Ley de desaparecidos en el estado, pues acusaron a la diputada Libia Denisse García de traicionarlos y haber hecho caso omiso a sus peticiones.

“Es injusto que las diputadas, que el gobierno otra vez nos haya visto la cara, otra vez nos dieron otra vez atole con el dedo, vénganse a la reunión los escuchamos y para nada”, señaló Viviana Mendoza, familiar de uno de los desaparecidos.

Comentó que las propuestas que se entregaron a la diputada no fueron integradas a la ley, que debería de haber sido diseñada con base a las necesidades de los familiares de los desaparecidos y no con ideas de persona que están de un escritorio y no saben que es buscar todos los días a un ser querido.

“No están tratando con gente tonta, nos están diciendo que nuestras sugerencias no eran viables, porqué, porque ellos no estarán parados ahorita a las horas de la tarde en el sol pidiendo información sobre su familia, ellos están allá sentados y no saben a la hora de la practica con lo que nos enfrentamos día a día”, denunció.

Dijo que los diputados en lugar de escucharlos a ello, se sentaron con dos ex colaboradores del colectivo, uno de ellos Fabricio Larusso, quien ya no forma parte de ellos y quien no sabe qué es tener a un familiar desaparecido.

Una de las peticiones más sentidas fue establecer una definición clara de lo que es una fosa clandestina, pues cada vez que aparece un cuerpo, las autoridades niegan la existencia de fosas o el hallazgo de cuerpos en un solo sitio, enredando los términos para finalmente no dar ningún tipo de información.

