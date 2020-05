Autorizan autoridades el acceso a panteones para el 10 de mayo

Onofre Lujano

Acámbaro.- Después que se agotaron los insumos por parte de los proveedores para la integración de más paquetes de despensas, dentro del programa alimentario del municipio de Acámbaro, este día se reanudo la entrega en colonias como La Laja, donde la gente recibió el apoyo dentro de su confinamiento.

Este jueves 7 de mayo, se reinició nuevamente el Programa Alimentario que promueve el Gobierno Municipal de Acámbaro en beneficio de las familias vulnerables que están resguardadas en sus casas por la contingencia del COVID-19; se arrancó esta entrega de despensas en la Colonia La Laja, precisamente en la esquina de las calles Tócuaro y Antonio Tirado, desde las tres de la tarde.

Desde el 24 de marzo, el ayuntamiento en sesión extraordinaria aprobó un presupuesto de 3.5 mdp para el programa alimentario y lo que concierne a la prevención del COVID-19. No obstante, ante la demanda de apoyos, hubo una nueva autorización de 2.5 mdp para la misma causa.

El alcalde Alejandro Tirado Zúñiga explicó que, después de evaluar las acciones que se han realizado en torno a la pandemia en el municipio, como en Irámuco donde hubo un brote de COVID-19, se tuvieron que aplicar medidas de emergencia no solo en la situación de salud sino también con el programa alimentarios y se llevaron más de 1, 300 despensas para que la gente no saliera de sus casas para que no hubiera más contagios y un colapso hospitalario.

También puedes ver: