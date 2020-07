Autoridades municipales han sido blandas en el uso de cubrebocas: Regidor

Manuel García Gallegos

San Francisco del Rincón.- El coordinador de regidores panistas en el Ayuntamiento, Antonio Navarro Padilla, consideró que “han sido muy blandas las autoridades municipales, en el uso del cubrebocas”.

“El usuario que no traiga cubrebocas, no debería subir al transporte o que los inspectores vigilen esto y en el caso de los mercados, los funcionarios respectivos deben estar al pendiente para que los clientes de los centros de abasto usen el cubrebocas “y si no, que tampoco entren, que se les prohíba la entrada”.

Exigió que se debe exigir que lo tengan puesto los usuarios del transporte público y los usuarios de los mercados públicos, además de que también realicen todos los ciudadanos las demás medidas sanitarias, como el uso del gel o jabón y agua.

“Considero que son insuficientes las acciones que ha llevado a cabo el gobierno municipal”.

Expresó: “Por un lado hemos estado presionando para que las medidas preventivas que dictamos desde un inicio por el Ayuntamiento, sean cumplidas”.

Pero “hemos visto por un lado un relajamiento social bastante fuerte y por otro lado también una mano muy blanda por parte del gobierno municipal, para hacer cumplir lo que se ha determinado”.

Añadió que en el caso del cubrebocas, “vemos con mucha tristeza que en el mercado municipal, los tianguis, el transporte público, los usuarios no llevan puesto el cubrebocas”.

“Y eso que establecimos en el Ayuntamiento que en edificios públicos y en el transporte público es obligatorio el uso del cubrebocas”.

Aseveró Antonio Navarro Padilla que es necesario una reorientación del capital humano que hay en la presidencia municipal, en las diferentes dependencias o la reorganización de la administración pública municipal para reorientar todos los esfuerzos necesarios para hacer cumplir estas acciones.

