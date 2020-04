Autoridades les cancelan viacrucis a celayenses

Luz Zárate

Celaya.- Los feligreses del Barrio del Zapote realizaron el recorrido de Jesús Nazareno en las calles aledañas al Templo de La Asunción, sin embargo fue una ceremonia muy breve que duró unos 25 minutos, pues llegó Protección Civil y les clausuró el evento.

Fue alrededor de las 11:40 de la mañana que comenzó la representación en la que participaron 13 personas, incluyendo al sacerdote de la Parroquia Crisanto Rico y a los demás actores que representaron la Pasión de Cristo.

El recorrido inició en el Templo y se realizó por las calles 16 de septiembre, Arroyo Ch, Tenochtitlan y Tampico y fue justo a dos cuadras de llegar de nuevo al sitio inicial, cuando llegaron los elementos de Protección Civil a detener el evento religioso.

Cabe destacar que los feligreses veían el recorrido afuera de sus casas y no había aglomeración en éstas, pero al ver a los elementos de Protección Civil que llegaron a clausurar el evento se enojaron y se apresuraron al templo para defender al padre.

Ya en el interior del Templo se realizó a puerta cerrada el Viacrucis de la Pasión del Señor y la Adoración de la Cruz, mientras que afuera de la explanada había personas que pedían que “Dios perdonara a los elementos de Protección que les clausuraron el evento”.

Ya al finalizar la escenificación de la ‘Pasión del señor’, el sacerdote Crisanto Rico, aclaró que no fue una representación del Viacrucis sino sólo un recorrido con Jesús Nareno y que los elementos de Protección Civil fueron los que incitaron a que saliera la gente pues llegaron a bordo de camionetas y los feligreses se asustaron.

“Parece que se realizó un mal entendido, solamente salieron 13 personas hacer el recorrido, esto lo asumo como párroco de la Iglesia, sólo fueron 13 personas que salimos a recorrer la calle de Arroyo Ch, Tenochtitlán Tampico y 16 de septiembre, en ese momento cuando estábamos terminando el recorrido se acercaron los de protección civil y pues nada más me hicieron unas preguntas y me dijeron que con estas acciones se incita a las personas a que salgan de sus casas, me llamó la atención porque protección civil sí llegó de manera aparatosa con las camionetas con las personas, eso es lo que suscitó la salida de las personas, de hechos los fieles de la parroquia sabían que iban a seguir la transmisión por redes sociales, todo está organizado para que siguieran la transmisión vía Facebook pero vieron las camionetas de protección Civil de las del barrio salieron a venir a defenderme”, platicó.

Mientras que el sacerdote explicaba que fue un mal entendido pues no se convocó a una asistencia masiva y que aclaró que ‘no hubo Tres Caídas, sino que fue un recorrido muy rápido’, había feligreses muy molestos porque no permiten la realización del tradicional Viacrucis justo ahora que ‘más se necesita la oración para evitar más contagios de coronavirus‘.

El Viacrucis del Barrio tiene 87 años realizándose y es de los más antiguos y representativos de Celaya, y esta es la primera vez que no es un acto masivo.

También en la colonia Emiliano Zapata en el templo de la Sagrada Familia se realizó un recorrido en las calles para escenificar la Pasión de Cristo.